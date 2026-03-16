به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مورد تأکید قرار گرفت توجه به سهم روستاییان در اشتغال بود و به همین دلیل در بررسی‌ها تلاش شد توزیع اشتغال در مناطق شهری و روستایی به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار اشتغال ایجاد شده در استان افزود: بر اساس گزارش‌ها، حدود ۴۶ درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق شهری و حدود ۵۴ درصد در مناطق روستایی بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر این آمار را در کنار ترکیب جمعیتی استان قرار دهیم، مشخص می‌شود که جمعیت شهری استان بیشتر از جمعیت روستایی است و به‌طور تقریبی حدود ۶۰ درصد جمعیت استان در شهرها و حدود ۴۰ درصد در روستاها سکونت دارند.

ذاکریان بیان کرد: با وجود بیشتر بودن جمعیت شهری، تمرکز ایجاد اشتغال در روستاها بوده که این موضوع نشان‌دهنده توجه جدی به توسعه اشتغال در مناطق روستایی و تلاش برای تقویت اقتصاد روستاها است.

وی با اشاره به نقش برخی نهادها در این زمینه گفت: نهادهایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی در حوزه ایجاد اشتغال در استان نقش مؤثری داشته و توانسته‌اند در این زمینه پیشگام باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ادامه به سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال اشاره کرد و افزود: بیشترین ظرفیت پرداخت تسهیلات با حدود ۳۷.۹ درصد مربوط به بانک کشاورزی بوده است که در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته است.

ذاکریان همچنین به برخی مشکلات در همکاری تعدادی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از برنامه‌های حوزه اشتغال در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی استان و کشور است.

ذاکریان تصریح کرد: موضوعاتی مانند کنترل تورم، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و تحقق رشد اقتصادی نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری های مستمر استاندار و دستگاه‌های مختلف استان در حوزه اقتصادی گفت: اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اشتغال در استان قابل تقدیر است و امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها شاهد تحقق اهداف تعیین شده در حوزه اقتصاد و اشتغال باشیم.