۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

فعالیت مستمر مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی

فعالیت مستمر مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی

سازمان امور مالیاتی کشور از استمرار فعالیت مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) در راستای تداوم ارائه خدمات و ضرورت پاسخ گویی به مودیان مالیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم ارائه خدمات به مودیان محترم، مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) با ایجاد زیرساختهای لازم شرایطی را فراهم نمود که پاسخگویی از طریق ادارات کل امور مالیاتی صورت پذیرد .

در ادامه این اطلاعیه آمده است: کارشناسان مستقر در این واحد آماده‌اند تا ضمن پاسخگویی به سوالات و ابهامات مودیان، راهنمایی‌های لازم را در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند و ارتباط موثری را میان مودیان و مجموعه نظام مالیاتی برقرار کنند و مؤدیان می‌توانند با شماره‌گیری (۱۵۲۶) سوالات و ابهامات مالیاتی خود را مطرح کرده و راهنمایی‌های لازم را از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

گفتنی است طی روزهای اخیر، روزانه بیش از ۵۰۰ درخواست از سوی مودیان مالیاتی مطرح که در قالب تماس تلفنی ، ثبت تیکت از طریق پرتال(https://1526.tax.gov.ir ) و نیز ارسال پیام صوتی در حوزه های مختلف از جمله ثبت نام، قوانین و مقررات، پایانه های فروشگاهی و … پاسخ و راهنمایی لازم را دریافت نمودند .

کد خبر 6776296
طیبه بیات

