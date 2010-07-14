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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

ادارات مالیاتی پنج‌شنبه و جمعه پذیرای مودیان مالیاتی خواهند بود

سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به روزهای باقیمانده به پایان مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی و به منظور ارایه خدمات مطلوب به مودیان مالیاتی ، ساعات کار ادارات امور مالیاتی سراسر کشور را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور ارایه خدمات مطلوب به مودیان در انجام تکالیف قانونی خصوصا دریافت اظهارنامه و نیز پاسخگویی لازم، همه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور پنجشنبه (24 تیرماه) تا ساعت 18 و جمعه 25 تیرماه تا ساعت 13 و روزهای شنبه تا دوشنبه (26 تا 28 تیر) تا ساعت 20 دایر خواهند بود.

براساس این بخشنامه، واحدهای ستادی سازمان نیز باتوجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود در زمان های یادشده آماده ارایه هرگونه راهنمایی و پاسخ به سئوالات همکاران و مودیان خواهند بود.
 
 
کد مطلب 1116951

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