به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: تجمعات مردمی که این شب‌ها در سنندج و سایر نقاط استان در حال برگزاری است اعلام بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از انقلاب است و مردم ما همواره نشان داده‌اند که با بصیرت و آگاهی خود معادلات دشمنان را در هر مقطعی از تاریخ بر هم می‌زنند و عامل یاس آنها می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مردم این استان نیز در بنگاه‌های حساس در میدان دفاع از انقلاب و تمامیت ارضی حضور داشته و دارند، گفت: مردم ما هرگز فریب دشمن را نخواهند خورد و مدافع آب و خاک کشور هستند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: دشمنی آمریکا با ملت ایران و مردم کرد هرگز پایانی ندارد و تاریخ این موضوع را بخوبی نشان داده است.

ماموستا بهمنی افزود: آمریکا با وعده‌های دروغین به کردهای سوریه حقوق آنها را پایمال کردن و به اهداف خود رسید.

وی یادآور شد: امروز آمریکا پرتلاش است تا با وعده‌های دروغین مردم ایران را فریب دهد اما آگاهی مردم ما موجب حضور آنها در میدان شده و از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمن برای خاموش کردن نور الهی قدم برمی‌دارد، گفت: براساس وعده قرآن کریم حق بر باطل پیروز است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری اقتدار نیروهای مسلح ایران را نیز عامل دیگری برای برهنه زدن معادلات دشمنان دانست و گفت: تا زمانیکه مردم حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام دارند هیچ دشمنی بر سرزمین و کشور ما نمی‌تواند مسلط شود.

بهمنی در ادامه با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقاومت و توان نظامی خود بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا را در منطقه سردرگم کرده‌اند و پایگاه‌های آمریکا و شهرهای رژیم صهیونیستی زیر آتش موشک‌های ایران قرار گرفته است.