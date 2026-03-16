شهادت طلبی مهمترین ویژگی ملت ایران؛ پیرو مکتب اهل بیت(ع) هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی ظهر دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید سلمان ایزدیار در گلزار شهدای این شهرستان با بیان اینکه مردم ما ملت امام حسین(ع) هستند، تاکید کرد: جوانانی مانند شهید ایزدیار به معنای واقعی عاشق شهادت بودند.

وی با بیان اینکه مادر شهید ایزیار نقل می کنند که ایشان در شب قدر بیست و سوم ماه رمضان در خواب بیدار شده و غسل شهادت می کنند، افزود: شهید ایزدیار با زبان روزه خود را فدای مردم، ایران، ولایت فقیه و اسلام شد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه تا زمانی که این ملت غیور و اهل شهادت را داریم، آمریکا و اسرائیل و تمام مستکبران هیچ غلطی نمی توانند کنند، گفت: جان ما را اگر بگیرند، ما شهید می شویم و ما عاشق شهادت هستیم زیرا پیرو مکتب اهل بیت(ع) هستیم.

آرامی با بیان اینکه شهادت افتخار این ملت است، بیان کرد: شهدایی مانند شهید ایزدیار شاگرد مکتب اهل بیت(ع) هستند مادامی که ما پیرو این مکتب هستیم از هیچ چیز نمی ترسیم.

وی افزود: در یادواره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان که شهریورماه برگزار شد شهید ایزدیار نقش یکی از شهدای استان را در نمایش بزرگی که به همین مناسبت ترتیب داده شد بازی کرد تا امروز خودش نقش اول این نمایش بزرگ باشد زیرا او آرزوی شهادت داشت و به آرزویش رسید.