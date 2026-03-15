خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دو هفته است که ایران اسلامی آماج حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار است حملاتی که به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از ارزنده ترین فرماندهان نظامی و نیروهای مومن و انقلابی و همچنین مردم بیگناه کشورمان از پیر و جوان و زن و مرد و کودک انجامید.

مردم استان سمنان دو هفته‌ای می‌شود که در سوگ رهبر شهیدشان لباس مشکی بر تن دارند و هر چند با معرفی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به رهبری امت اسلامی، دل هایشان قوت گرفت و قرص شد اما هنوز خون بر دل و اشک بر چشم منتظر هستند تا آئین باشکوه وداع با رهبر شهید شان برگزار شود و خیابان ها را با سیل اشک و آه شان بشویند.

از سوی دیگر در شرایط جنگی قرار داریم و به خصوص در استان سمنان هر صدایی می تواند یک بانوی باردار، یک سالمند، یک بیمار بستری در بیمارستان، یک کودک و یک فرد دچار مشکلات اعصاب را با چالش های جدی روبرو کند از این رو، مردم استان سمنان داوطلبانه پویش نه به چهارشنبه سوری را امسال به حرمت عزاداری خون شهدا و همچنین شرایط حاکم بر کشورمان راه اندازی کرده اند.

مردم استان سمنان یک‌صدا عقیده دارند که جشن چهارشنبه آخر سال که از سنن باستانی کشورمان محسوب می شود و همچنین عید با برکت نوروز باستانی را یکجا بعد از پیروزی جبهه اسلام بر کفار استکبارگر، جشن خواهند گرفت و آن زمان است که شادی مردم ایران اسلامی با ناامیدی و شکست دشمنان، شیرینی و حلاوتی دو چندان نیز دارد.

لوازم آتش بازی داریم اما نمی‌فروشیم!

سعید منوچهری یک فروشنده لوازم قنادی و تولد در گفتگو با خبرنگار مهر، لوازم آتش بازی و سور و جشن را از ماه ها قبل تهیه کرده بودیم که برای بازار شب عید در اختیار داشته باشیم به خصوص که قیمت ها هم قدری بالا رفته بود ترجیح ما این بود که تا قبل از آذرماه خریدمان را کنیم اما با اتفاقاتی که رخ داده از فروش این لوازم فعلا خود داری خواهیم کرد.

منوچهری که عکس معروف منتشر شده در وبسایت رهبر معظم انقلاب اسلامی که در آن حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پرچم ایران اسلامی را در قاب یک آئینه به دست فرزند بزرگوارشان می دهند را در پشت شیشه چسبانده ادامه می دهد: شاید ضرر مادی چند روزه ای داشته باشیم چرا که حدودا ۷۰ میلیون تومان خرید داشته ایم اما با خود فکر می کنم که دیر نمی شود و چند روز دیرتر و ان شاءالله بعد از پیروزی و برای جشن پیروزی آنها را خواهیم فروخت و به کمک خداوند ضرر نخواهیم کرد زیرا نصرت الهی نزدیک است.

وی با بیان اینکه شاید همه مثل من فکر نکنند شاید بگویند که کاسب به این چیزها نباید کار داشته باشد اما من عقیده دارم که یک چیزهایی بالاتر از کاسبی ارزشمند است، می افزاید: شاید همه همکاران ما این کار را نکنند اما من تلاش کردم به سهم خودم این اتفاق را رقم بزنم و شاید نقش خیلی کوچکی را در این بین ایفا کنم. من معتقد هستم که اگر کسی می خواهد این لوازم را تهیه کند دست کم از من فعلا تهیه نکند یکی دو هفته دیگر ان‌شاءالله در جشن پیروزی همه‌شان را می‌فروشیم.

به قول این مغازه‌دار شاید همه یک طور فکر نکنند اما بسیاری هم هستند که به احترام این روزها به این پویش پیوسته اند و کار ارزشمندی را رقم زده اند یک زن و شوهر که در حال خرید عید هستند در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از پویش نه به چهارشنبه معتقد هستند که این روزها باید احترام شهدا و جان باختگان جنگ رمضان را نگه داشت چرا که خانواده‌های بسیاری در کشورمان عزادار هستند.

محمدرضا عباسی با بیان اینکه ما سه فرزند داریم که اتفاقا هر سال به من و مادرشان در این چهارشنبه آخر سال فشار می آورند که باید کاری کنیم اما امسال خوشبختانه با درکی که از شرایط پیدا کرده اند خودشان تا حالا حتی یک کلمه هم در این ارتباط نگفته اند.

خانم عباسی نیز با بیان اینکه چهارشنبه سوری در واقع یک نوع جشن است و جشن برای زمانی که کشورمان زیر آماج حملات دشمن استکبارگر است و این همه شهید داده ایم معنی ندارد، ابراز کرد: بسیاری از خانوده های کشورمان این روزها داغدار عزیزان شان هستند و این موضوع جشن گرفتن ندارد.

لبخند به روی لبانمان نمی‌آید

یک خانم دیگر هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دل هایمان خون است و در سوگ از دست دادن رهبر شهید مان هستیم، گفت: این روزها همه ما مانند کسانی هستیم که یتیم شده و پدرمان را از دست داده ایم هر چند بلافاصله خبرگان رهبری با اقدامی شجاعانه و قهرمانانه، فرزند بروند رهبر شهیدمان را به رهبری جامعه اسلامی برگزید و باعث قوت قلبمان شد اما شهادت رهبرمان داغی است که فکر نمی کنم هرگز از دل مان خارج شود.

فاطمه سادات حسینی که اشکی هم بر گوشه چشم دارد با بیان اینکه امسال عید نداریم، تاکید می کند: من دو فرزند دارم که به آنها هم گفته ام امسال عیدمان را بعد از پیروزی در جنگ بر جبهه استکبارگر کافر آن هم به صورت دسته جمعی در میادینی که این شب ها برای بیعت دوباره با رهبر مان و آرمان های انقلاب اسلامی حضور داریم، برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شکست دشمن قدری از داغ دل ما را کمتر خواهد کرد، افزود: تا آن زمان که دشمن استکبارگر را نابود نکنیم فعلا جشنی برگزار نخواهیم کرد و این پویش هایی که راه افتاده هم حرکات ارزنده ای است زیرا امروز همه ما داغدار از دست دادن پدرمان هستیم که دو هفته پیش از دست دادیم و در نتیجه لبخند به روی لبان مان نمی‌آید.

سوگواریم سوگوار

حسین شریفی نوده یکی دیگر از شهروندانی است که به پویش نه به چهارشنبه سوری پیوسته است و در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: جشن و مراسم عید و چهارشنبه آخر سال برای زمانی است که دل های ما خوش باشد نه زمانی که ملت ما عزادار و سوگوار از دست دادن پدرش است.

شریفی نوده با بیان اینکه مردم ما سوگوارانه شب ها در میدان حضور دارند تا دشمن خیال خامی برای این کشور و آب و خاک نکند آن وقت گروهی صحبت از عید و نوروز و ... می کنند که این به نظر من درست نیست، ابراز می کند: فرصت برای جشن گرفتن باقی است همانطور که در تمام این ۴۷ سال همواره ملت ایران اسلامی بعد از پیروزی هایی که کسب کرده، جشن گرفته است.

او با بیان اینکه راه اندازی این پویش ها بسیار خوب است چرا که در کنار موضوع عزاداری و سوگواری این روزها صدای ترقه ها و لوازم محترقه می تواند نیروهای مسلح ما را هم به خطا بیاندازد و از لحاظ استراتژیک اصلا کار درستی نیست، می افزاید: امیدوار هستیم نه تنها مردم از این پویش ها استقبال کنند بلکه حتی نیروی انتظامی جلوی این موضوع را امسال بگیرد.

بهداشت روان

زهره عباسی روان شناس بالینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در دوران جنگ یکی از مهمترین مسائل رعایت بهداشت روانی جامعه است، گفت: در وضعیتی که ۲۴ ساعته اخبار مرتبط با جنگ می آید، گروه های آسیب پذیر مانند بانوان، دختران، کودکان، سالمندان، خانم های باردار، بیماران روانی و اعصاب و روان، بیماران قلبی، کسانی که سابقه سکته مغزی و قلبی دارند و ... در خطر بیشتری از مابقی افراد جامعه هستند.

عباسی با بیان اینکه در شرایطی که مغز مدام در فکر جنگ است هر صدایی حتی بر زمین افتادن یک ظرف در مغز انسان می تواند تداعی کننده یک انفجار باشد و این روان مردم را بر هم می ریزد، ابراز کرد: از این منظر باید گفت که چهارشنبه آخر سال می تواند برای گروه های بسیاری از مردم به لحاظ روانی مشکلاتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در این شرایط بهتر است که همه دست به دست هم دهند و برای آرامش و بهداشت روانی جامعه کمک کنند، افزود: یکی از مهمترین مسائلی که خانواده ها این روزها با آن دست و پنجه نرم می کنند بهداشت روانی کودکان است به خصوص وقتی که با سوالاتی مانند جنگ چیست؟ چرا صدای انفجار می آید؟ نکند ما کشته شویم و ... روبرو می شوند در نتیجه خانواده ها این روزها باید بیش از همیشه و حتی دو الی سه برابر روزهای عادی حواس شان به فرزندان شان به خصوص کودکان زیر هفت سال باشد و در نتیجه دوری از هر گونه رفتارهایی که می تواند به هیجانات دامن بزند مثل صدای ترقه و آتش و ... در این زمینه بسیار موثر است.