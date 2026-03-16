۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

ثبت ۱۰۵۰ حادثه در شبکه برق از آغاز جنگ/هیچ مشترکی بدون برق نمانده است

ثبت ۱۰۵۰ حادثه در شبکه برق از آغاز جنگ/هیچ مشترکی بدون برق نمانده است

معاون وزیر نیرو در امور برق اعلام کرد از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۱۰۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور رخ داده، اما با تلاش متخصصان صنعت برق در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با خاموشی مواجه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: هر جایی که حادثه‌ای رخ می‌دهد و مورد هدف دشمن قرار می‌گیرد، یکی از بخش‌هایی که آسیب می‌بیند شبکه برق است؛ چراکه پست‌ها و شبکه‌های برق در سراسر کشور گسترده هستند.

وی افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز حدود ۱۰۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور به ثبت رسیده است، اما با تلاش متخصصان و کارکنان صنعت برق، در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با قطعی برق مواجه نیست.

رجبی مشهدی با اشاره به میزان خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعت برق خاطرنشان کرد: تاکنون در مجموع، خسارت‌هایی که به شبکه برق، پست‌های توزیع، شبکه انتقال، نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها وارد شده، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) برآورد می‌شود.

وی تأکید کرد با وجود این خسارت‌ها، صنعت برق کشور توانسته با سرعت نسبت به بازسازی و پایداری شبکه اقدام کند تا خدمات برق‌رسانی به مشترکان بدون وقفه ادامه یابد.

علی فروزانفر

