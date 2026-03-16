ثبت ۱۰۵۰ حادثه در شبکه برق از آغاز جنگ/هیچ مشترکی بدون برق نمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: هر جایی که حادثه‌ای رخ می‌دهد و مورد هدف دشمن قرار می‌گیرد، یکی از بخش‌هایی که آسیب می‌بیند شبکه برق است؛ چراکه پست‌ها و شبکه‌های برق در سراسر کشور گسترده هستند.

وی افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز حدود ۱۰۵۰ حادثه جدی در شبکه برق کشور به ثبت رسیده است، اما با تلاش متخصصان و کارکنان صنعت برق، در حال حاضر هیچ مشترکی در کشور با قطعی برق مواجه نیست.

رجبی مشهدی با اشاره به میزان خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعت برق خاطرنشان کرد: تاکنون در مجموع، خسارت‌هایی که به شبکه برق، پست‌های توزیع، شبکه انتقال، نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها وارد شده، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) برآورد می‌شود.

وی تأکید کرد با وجود این خسارت‌ها، صنعت برق کشور توانسته با سرعت نسبت به بازسازی و پایداری شبکه اقدام کند تا خدمات برق‌رسانی به مشترکان بدون وقفه ادامه یابد.