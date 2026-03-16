به گزارش خبرنگار مهر، گزارشها حاکی است شرکت هندالکو (Hindalco Industries)، غول معدنی هند، بهدلیل اختلالات گسترده در زنجیره تأمین ناشی از بسته بودن تنگه هرمز، فروش برخی محصولات آلومینیومی خود را به حالت تعلیق درآورده است.
حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و واکنش بازدارنده جمهوری اسلامی ایران از جمله بستن تنگه هرمز، موجب اختلال در حملونقل بینالمللی از طریق این آبراه راهبردی شده و نگرانیهایی درباره تأمین انرژی و مواد اولیه در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکت هندالکو در نامههایی رسمی به خریداران خود اعلام کرده عرضه محصولات آلومینیومی پروفیلشده را متوقف میکند؛ اقدامی که نشانهای از گسترش پیامدهای جنگ بر زنجیره جهانی تأمین آلومینیوم به شمار میرود.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی کارخانههای ذوب آلومینیوم در خاورمیانه به دلیل توقف عملیات ترابری در تنگه هرمز ناچار شده بودند فروش محصولات خود را متوقف کنند.
در همین حال صنعتگران و کارخانههای هند نیز با مشکلاتی در تأمین گاز مواجه شدهاند؛ سوختی که عبور آن از این آبراه استراتژیک با اختلال روبهرو شده است.
به گفته منابع آگاه، هندالکو در واکنش به این شرایط بند «فورس ماژور» یا قوه قاهره را در قراردادهای فروش محصولات آلومینیومی اکسترود شده فعال کرده است. این منابع که به دلیل محرمانه بودن مکاتبات خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند از این محصولات در طیف وسیعی از صنایع از جمله خودروسازی و ساختمانسازی استفاده میشود.
با این حال سخنگوی هندالکو از ارائه توضیح فوری درباره این تصمیم خودداری کرده است. محصولات اکسترود شده این شرکت از آلومینیومی تولید میشود که توسط واحدهای ذوب در هند تأمین میشود و به گفته منابع مذکور، این واحدها همچنان به فعالیت عادی خود ادامه میدهند.
با وجود این، اگرچه فرایند ذوب برای تولید شمش آلومینیوم به مصرف بالای برق نیاز دارد، اما برای تبدیل این شمشها به محصولات نهایی، تأمین پایدار گاز از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارشناسان بازار هشدار دادهاند در صورت تداوم توقف کشتیرانی در تنگه هرمز، بازار جهانی آلومینیوم ممکن است با کمبود شدید عرضه مواجه شود. برخی تولیدکنندگان خاورمیانه نیز پیشتر به دلیل اختلال در ارسال محمولههای صادراتی خود اعلام فورس ماژور کردهاند و در صورت تداوم محدودیتها در واردات مواد اولیه، احتمال کاهش تولید نیز وجود دارد.
همزمان با تشدید این نگرانیها، قراردادهای آتی آلومینیوم در بورس فلزات لندن روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسید.
