به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران درباره شهدای ناو دنا که در استان تشییع میشوند، گفت: پیکر سه تن از شهدای ناو دنا در مازندران تشییع خواهد شد.
وی افزود: این شهدا در شهرستانهای میاندورود، ساری و محمودآباد تشییع و خاکسپاری میشوند.
مدیرکل بنیاد شهید مازندران گفت: شهید فرهاد صالحی اهل شهرستان محمودآباد، شهید امیرقلیپور رستمی در شهرستان میاندورود و شهید محمود صالحی در شهرستان ساری تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
شمار شهدای مازندران در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی تاکنون به بیش از ۵۰ شهید رسید.
نظر شما