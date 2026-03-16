به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران درباره شهدای ناو دنا که در استان تشییع می‌شوند، گفت: پیکر سه تن از شهدای ناو دنا در مازندران تشییع خواهد شد.

وی افزود: این شهدا در شهرستان‌های میاندورود، ساری و محمودآباد تشییع و خاکسپاری می‌شوند.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران گفت: شهید فرهاد صالحی اهل شهرستان محمودآباد، شهید امیرقلی‌پور رستمی در شهرستان میاندورود و شهید محمود صالحی در شهرستان ساری تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

شمار شهدای مازندران در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی تاکنون به بیش از ۵۰ شهید رسید.