۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

پیکر مطهر ۳ شهید ناو دنا در مازندران تشییع می‌شود

پیکر مطهر ۳ شهید ناو دنا در مازندران تشییع می‌شود

ساری - مدیرکل بنیاد شهید مازندران از تشییع پیکر سه شهید ناو دنا در ساری، میاندورود و محمودآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران درباره شهدای ناو دنا که در استان تشییع می‌شوند، گفت: پیکر سه تن از شهدای ناو دنا در مازندران تشییع خواهد شد.

وی افزود: این شهدا در شهرستان‌های میاندورود، ساری و محمودآباد تشییع و خاکسپاری می‌شوند.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران گفت: شهید فرهاد صالحی اهل شهرستان محمودآباد، شهید امیرقلی‌پور رستمی در شهرستان میاندورود و شهید محمود صالحی در شهرستان ساری تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

شمار شهدای مازندران در حمله تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی تاکنون به بیش از ۵۰ شهید رسید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
