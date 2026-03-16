به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: در حوزه به‌کارگیری نیروی کار ساده در استان مشکل چندانی وجود ندارد، اما مسئله اصلی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که این موضوع بدون تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در گرو توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است، افزود: یکی از مهم‌ترین انتظارات از پارک علم و فناوری ایجاد بستر اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در استان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طولانی شدن روند تکمیل ساختمان پارک علم و فناوری گفت: این پروژه بیش از ۱۴ سال است که در استان آغاز شده اما هنوز به سرانجام نرسیده که این موضوع جای تأسف دارد و باید با پیگیری جدی به نتیجه برسد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: اگر به پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شهر خلاق توجه نکنیم، رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال در استان محقق نخواهد شد.

وی به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین نیز اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی از استان‌های پیشرو در برگزاری رویدادهای مرتبط با هوش مصنوعی بوده و توسعه این حوزه باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و کشاورزی تأکید کرد و افزود: اولویت استان ایجاد زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای فرآوری محصولات است تا مواد اولیه به‌صورت خام از استان خارج نشود.

هاشمی با اشاره به لزوم تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی نه به دلیل کمبود مواد اولیه بلکه به علت ضعف مدیریتی دچار مشکل شده‌اند و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و حل مشکلات این واحدها کمک کند.

وی گفت: در همین راستا برنامه‌ریزی شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان با واحدهای صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کنند و از ظرفیت نخبگان و ایده‌های خلاق برای توسعه تولید و اقتصاد استان استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه در استان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای تقویت پارک علم و فناوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان پای کار باشند تا زمینه تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.