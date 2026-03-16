دوپینگ کشتی گیر گرجستانی مثبت شد/ ایران نایب قهرمان رقابتهای آلبانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی دوپینگ آوتاندیل کنتچادزه کشتی گیر گرجستانی که در دیدار نیمه نهایی مسابقات جهانی 2024 آلبانی مقابل محمد نخودی نماینده کشورمان به پیروزی رسیده بود را مثبت اعلام کرد.

بدین ترتیب مدال طلای این کشتی گیر از وی گرفته شد و با دیسکالیفه شدن 25 امتیاز وی نیز از مجموع 55 امتیاز تیمی گرجستان که بعنوان قهرمانی رسیده بود کسر و این تیم در جایگاه چهارم ایستاد.

بدین ترتیب مدال برنز نخودی به نقره ارتقاء یافت و 5 امتیاز تیمی بیشتر نیز برای تیم ایران در نظر گرفته شد تا تیم ایران با 46 امتیاز بعنوان نایب قهرمانی برسد.

تیم ملی کشتی آزاد از سال 2019 همواره بر روی سکوی قهرمانی ایستاده و روند رو به رشدی داشته به طوری که در سال های 2019 و 2021 در جایگاه سوم، در سال های 2022، 2023 و 2024 در جایگاه دوم ایستاد. تیم ایران در رقابت های جهانی سال گذشته (2025) با کسب 7 مدال پس از سال ها بعنوان قهرمانی جهان رسید.

تیم ایران همچنین در 2 المپیک گذشته 6 مدال بدست آورد.

محمد نخودی نیز در کارنامه خود 3 مدال نقره و 2 مدال برنز جهان به ثبت رسانده است.