نخودی: مدال طلای جهانی ۲۰۲۴ حقم بود/ با زانوی مصدوم جنگیدم

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد دوپینگ آوتاندیل کنتچادزه در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی مثبت شده و به همین دلیل مدال برنز محمد نخودی به نقره ارتقا یافت.

محمد نخودی درباره تغییر رنگ مدال خود گفت: در دیدار نیمه‌نهایی مقابل کنتچادزه با وجود اینکه از او پیش بودم، به اشتباه خودم کشتی را واگذار کردم. وی افزود: این کشتی‌گیر دوپینگ کرده بود، اما شکست من بیشتر به خاطر اشتباه خودم بود. در همان مسابقه هم دچار مصدومیت شدید شدم که در نهایت مجبور به انجام عمل جراحی زانو شدم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود این مصدومیت شدید موفق به کسب مدال برنز شد، عنوان کرد: بله، برایم خیلی مهم بود که تیم کشتی آزاد را صاحب مدال کنم. به همین دلیل با کمک کادر پزشکی پایم را تیپ کردم و خدا را شکر توانستم به مدال برسم.

نخودی درباره شانس خود برای کسب مدال طلا نیز گفت: در سال ۲۰۲۴ از آمادگی بسیار بالایی برخوردار بودم و واقعا حقم مدال طلا بود. وی افزود: در نیمه‌نهایی کشتی را به فردی واگذار کردم که بعدها مشخص شد دوپینگ کرده است. البته بین من و کشتی‌گیری که در فینال به کنتچادزه باخت تفاوتی نبود، اما چون او در فینال شکست خورد، مدال طلا را واگذار کرد. این را هم باید بگویم که لذت کسب مدال طلا در همان زمان مسابقات است و حالا که دو سال گذشته، شرایط فرق کرده است.

وی در پایان درباره برنامه‌های خود برای مسابقات جهانی پیش‌رو گفت: خوشبختانه مصدومیتم به طور کامل برطرف شده و به اردوی تیم ملی دعوت شدم. در رقابت‌های انتخابی تیم ملی هم عملکرد خوبی داشتم و تمام تلاشم را می‌کنم تا ششمین مدالم در مسابقات جهانی، حتما طلا باشد.