به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی رئیس قوه قضاییه امروز در نشست با تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و مصادره اموال عناصر همکار با دشمن متجاوز در خارج و داخل کشور تصریح کرد: اعلام کردهایم عناصری از ایرانیان که خارج از کشور با دشمن متجاوز به انحاء مختلف همکاری میکنند، با مصادره اموال مواجه میشوند؛ تاکید مؤکد داریم در پیشبرد این مقوله تسریع صورت گیرد و با لحاظ جوانب قانونی، در قبال آن، اطلاعرسانی مقتضی نیز صورت گیرد. این قضیه بویژه در قبال عناصری با سرعت صورت گیرد که از پول این مردم و مملکت، ثروت اندوختهاند و احیاناً چهره شدهاند و حالا با دشمن متجاوز به مردم، همکاری و همصدایی میکنند.
در پی این دستور حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور با ارسال نامهای به علی صالحی دادستان تهران دستور داد تا نسبت به تعقیب کیفری، پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول عناصر همکار با دشمن متجاوز در خارج و داخل کشور اقدام کند.
در این دستور آمده است:
برخی عناصر معاند و فراری همزمان با تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان، اقدامات گستردهای را علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دول متخاصم و رسانههای صهیونیستی، دفاع از تجاوز به خاک مقدس ایران و دعوت به آشوب و درگیری خیابانی مسلحانه کلید زدهاند.
با توجه به مادهی ۲۹٠ آیین دادرسی کیفری و وظایف مدعیالعموم، مقتضی است با قید فوریت نسبت به تعقیب کیفری نامبردگان اقدام و با توجه به اینکه عمل ارتکابی آنان دارای مصادره اموال میباشد جهت پیشگیری و ممنوعیت از هرگونه فروش، جابجایی، انتقال اسناد نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال منقول و غیر منقول با استفاده از ظرفیت ضابطین و سازمان ثبت اقدام و نتیجه آن اعلام شود.
نظر شما