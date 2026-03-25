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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

«علی شریفی زارچی» همکار تروریست‌ها و سهام‌دار شرکت‌های کاشی‌سازی یزد

«علی شریفی زارچی» همکار تروریست‌ها و سهام‌دار شرکت‌های کاشی‌سازی یزد

یزد - با دستور مقام قضایی اموال ثبتی، عناصر شبکه‌ای فعال همراه و همکار تروریست‌ها توقیف شده است، علی شریفی زارچی، یکی از این عناصر، سهام‌دار چندین شرکت کاشی‌سازی در یزد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی اظهار کرد: در پی دستور قضایی صادرشده برای شناسایی و توقیف اموال عناصر همکار رژیم تروریستی صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، دستور شناسایی و توقیف اموال ۲ نفر از افرادی که با دشمن تروریست صهیونیستی-آمریکایی همراهی می‌کنند، صادر شد.

وی افزود: ع-ش-ز یکی از حامیان حمله نظامی به ایران که منجر به شهادت هزاران شهروند ایرانی شده چندی پیش به همراه خانواده از کشور خارج شده و به حمایت از مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی و دولت ترویست آمریکا در حال سفیدشویی اقدامات نظامی آن‌ها در ایران است.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: در حال حاضر دستور شناسایی و توقیف اموال این عنصر حامی اقدامات تروریستی در کشور صادر شده است.

طهماسبی بیان کرد: براساس تحقیقات، این فرد دارای سهام چندین شرکت کاشی سازی در استان یزد است که دستور بررسی اساسنامه این شرکت‌ها داده شده است.

وی ادامه داد: فرد دیگر خانمی به نام م-م-الف است که این فرد نیز از خارج از کشور با عوامل تروریست و رژیم کودک کش صهیونسیتی همراهی و هم‌صدایی می‌کند. دستور شناسایی و توقیف اموال این فرد نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در همین رابطه روز گذشته هم اموال ثبتی ب-الف با دستور مقام قضایی توقیف شد.

کد مطلب 6783439

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