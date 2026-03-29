به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز (یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵) در جلسهای با تعدادی از اعضای شورای عالی قضایی پس از استماع گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در شناسایی، معرفی عناصر خائن و وطن فروش به قوه قضاییه و همچنین محاکمه این افراد گفت: انجام کار تخصصی و حرفهای در شناسایی، معرفی عناصر خائن و وطن فروش به دستگاه قضایی و همچنین محاکمه فوری این افراد نقش بسیار موثری در تامین امنیت روانی مردم و بالاخص قطع زنجیره جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی در جمع آوری اطلاعات در کشور دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، ضمن قرائت بندهای مختلف آن مصادره اموال را یکی از مجازاتهای مقرر در قبال عناصر وطن فروش عنوان کرد و ادامه داد: مجازات دیگر مقرر برای خائنین به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این فقره، پس از رسیدگی دقیق قضایی و رسیدن به حکم قطعی اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
رئیس عدلیه در ادامه به عناصر خائن وطن فروش خارج از کشور نیز اشاره کرد و گفت: همانطور که اعلام شد در رابطه با عناصر وطن فروش خارج نشین هم گزارشهایی چه به صورت مردمی و چه به صورت انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی واصل شده است که پروندههایی برای این افراد نیز تشکیل شده و اموال آنها پس از شناسایی و استعلام ضبط و توقیف شده است.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: روند صدور دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کردهاند پس از انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی ادامه دار باشد.
پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه در جلسه گزارشی از ادامه برخورد قاطع با عوامل و عناصر داخل و خارج از کشور که به انحای مختلف با دشمن آمریکایی_صهیونیستی همکاری میکنند قرائت شد. در گزارش قرائت شده عنوان شد برای ۲۰ نفر دیگر از افراد که با شبکههای ماهوارهای، صفحات تلگرامی و حسابهای کاربری رسانههای وابسته به دشمن همکاری میکردند، با دستور مقام قضایی، پرونده تشکیل شده و همچنین برای عناصر خارج نشین این گروه دستور ضبط و توقیف اموال صادر شده است.
این گزارش حاکی است بخشی از افراد مورد اشاره عناصر داخلی همکار تروریستها هستند که از اماکن حساس، محل اصابت برخورد پرتابههای دشمن فیلم و عکس تهیه کرده و برای حسابهای کاربری رسانههای وابسته به دشمن از جمله اینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه منوتو و کانالها و حسابهای کاربری وابسته به سرویسهای جاسوسی ارسال میکردند. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و پس از تهیه انجام تحقیقات در دادسرا پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد تا مطابق با قانون با آنها برخورد اشد قانونی صورت گیرد.
برای تعدادی از این افراد نیز طی روزهای گذشته کیفرخواست بر اساس درخواست اشد مجازات صادر شد.
بخش دیگری از این افراد هم عناصر وطن فروش خارج نشین هستند که با دستور قضایی ضبط و توقیف اموال ثبتی آنها انجام شده و پرونده آنها برای تصمیمگیری نهایی به دادگاه ارسال خواهد شد تا در مورد مصادره اموال آنها تصمیم نهایی قضایی اتخاذ شود.
دادستانی کل کشور اعلام کرده است؛ بنابر گزارشهای ارسالی از سوی مردم و نهادهای مسئول برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده و تا برخورد با آخرین فرد آنها ادامه خواهد داشت.
پیش از این دادستانی کل کشور طی اطلاعیهای با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمانشناس ایران اسلامی که با حضور موثر خود موجب یاس دشمن شدهاند از همه کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازاتهای قانونی خواهد بود.
دادستانی کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.
