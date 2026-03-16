درخواست نیروهای امدادی از مردم در آستانه چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور؛ در آستانه چهارشنبه آخرسال و همزمان با آیین سنتی چهارشنبهسوری، جمعیت هلالاحمر، سازمان آتشنشانی و سازمان اورژانس کشور اطلاعیه مشترک صادر کردند.
در این اطلاعیه مشترک آمده است:
مردم عزیز ایران
سپاس بیکران خداوند را که توفیق خدمت به شما مردم دلیر و شجاع و حفظ جان انسانها را به ما عطا کرده است، لذا با هدف "حفاظت از جان شهروندان، کاهش فشار بر نیروهای امدادی و درمانی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و حفظ منابع ضروری کشور در شرایط جنگی" و با توجه به شرایط حساس کشور و تداوم جنگ تحمیلی دشمن، از عموم مردم درخواست میشود تا از برگزاری هرگونه مراسم، جشن، آتشبازی و گردهماییهای محلی در شب چهارشنبهسوری امسال پرهیز نمایند.
دلایل این امر مهم عبارتند از:
توزیع منابع اضطراری:
سازمانهای اورژانس، آتشنشانی و جمعیت هلال احمر باید تمام توان و منابع خود را در شرایط جنگی برای حوادث احتمالی و پشتیبانی از عملیاتهای دفاعی به کار گیرند و لازم است با حوادث پیشبینیشدهی نظیر آتشبازیها درگیر نشوند.
کاهش خطرات جانی و مالی:
هرگونه آتشبازی و استفاده از مواد محترقه، خطر آتشسوزی، سوختگی، ضایعات چشمی و حتی جانسوزیهای ناگهانی را افزایش میدهد که در شرایط کنونی میتواند فشار مضاعفی بر سیستمهای درمانی وارد آورد.
احترام به خانوادههای شهدا:
به خانوادههایی که عزیزانشان در این نبرد میهنی از دست داده اند، احترام میگذاریم و با همراهی خود، همدلی خود را به ایشان نشان میدهیم.
سلامت عمومی و محیطزیست:
دود ناشی از آتشبازی برای سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران تنفسی آسیبزا است و باعث آلودگی هوا و محیطزیست میشود که در شرایط کنونی کشور، سلامت عمومی یک سرمایه ملی است.
به خاطر داشته باشیم:
- از انجام رفتارهای پر خطر در مراسم چهارشنبهسوری بپرهیزیم.
- آتشبازی و استفاده از مواد محترقه حتی کم خطر را محدود نماییم.
- تجمعهای محلی و خیابانی با موضوع چهارشنبه سوری را برگزار نکنیم.
شمارههای اضطراری را بخاطر داشته باشید:
هلال احمر ۱۱۲
آتشنشانی ۱۲۵
اورژانس ۱۱۵
امسال را با همدلی، مسئولیتپذیری و درک شرایط بگذرانیم. هر قدمیکه برمیداریم، به امید پیروزی در فرداست.
با شما، برای کشوری امن و پایدار.
نظر شما