  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

انتصاب اعضای شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس، دبیر و اعضای شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی از سوی رئیس این دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر این دانشگاه را به عنوان رئیس شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در احکامی جداگانه، سینا نعمتی‌زاده را به عنوان دبیر و عضو و دکتر سیدعلی رحمان‌زاده، محمدصادق ضیائی، ایوب رنجبری، حسین وظیفه‌دوست، حمیده جعفری، خدیجه ابوالمعالی و علیرضا شمشیری را نیز به عنوان دیگر اعضای شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

کد خبر 6776425
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها