انتصاب اعضای شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر این دانشگاه را به عنوان رئیس شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در احکامی جداگانه، سینا نعمتی‌زاده را به عنوان دبیر و عضو و دکتر سیدعلی رحمان‌زاده، محمدصادق ضیائی، ایوب رنجبری، حسین وظیفه‌دوست، حمیده جعفری، خدیجه ابوالمعالی و علیرضا شمشیری را نیز به عنوان دیگر اعضای شورای پژوهشی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.