  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

مبلغ زکات فطره و کفاره در هرمزگان اعلام شد

بندرعباس-نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس مبالغ زکات فطریه و کفاره در سال جاری را اعلام کرد و گفت: نیازمندان فامیل و اطراف در اولویت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به لزوم توجه مؤمنان به ادای این فریضه الهی، اظهار کرد: مبلغ زکات فطریه بر مبنای قوت غالب افراد و با در نظر گرفتن قیمت اقلام مختلف محاسبه شده است.

وی افزود: بر این اساس، زکات فطریه برای هر نفر بر مبنای سه کیلوگرم گندم، مبلغ ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: همچنین زکات فطریه بر مبنای سه کیلوگرم برنج پاکستانی، مبلغ ۷۵۰ هزار تومان، سه کیلوگرم برنج هندی، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و سه کیلوگرم برنج ایرانی، مبلغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام می‌شود.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با بیان احکام مربوط به کفاره روزه، تصریح کرد: مبلغ کفاره غیرعمد برای هر روز ۵۲ هزار تومان و مبلغ کفاره عمد برای هر روز ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی از مؤمنان و روزه‌داران خواست زکات فطریه و کفاره خود را در موعد مقرر و از طریق مسیرهای مطمئن و مورد تأیید پرداخت کنند تا در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی برسد.

کد خبر 6776452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها