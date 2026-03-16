مبلغ زکات فطره و کفاره در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به لزوم توجه مؤمنان به ادای این فریضه الهی، اظهار کرد: مبلغ زکات فطریه بر مبنای قوت غالب افراد و با در نظر گرفتن قیمت اقلام مختلف محاسبه شده است.

وی افزود: بر این اساس، زکات فطریه برای هر نفر بر مبنای سه کیلوگرم گندم، مبلغ ۲۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: همچنین زکات فطریه بر مبنای سه کیلوگرم برنج پاکستانی، مبلغ ۷۵۰ هزار تومان، سه کیلوگرم برنج هندی، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و سه کیلوگرم برنج ایرانی، مبلغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام می‌شود.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با بیان احکام مربوط به کفاره روزه، تصریح کرد: مبلغ کفاره غیرعمد برای هر روز ۵۲ هزار تومان و مبلغ کفاره عمد برای هر روز ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی از مؤمنان و روزه‌داران خواست زکات فطریه و کفاره خود را در موعد مقرر و از طریق مسیرهای مطمئن و مورد تأیید پرداخت کنند تا در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی برسد.