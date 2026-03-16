به گزارش خبرگزاری مهر، میزان مبلغ زکات فطره طبق نظر آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید به شرح زیر اعلام شد.



بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین و مؤمنات به اطلاع می‌رساند طبق نظر مرجع عالیقدر؛ حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی میزان زکات فطره در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۷ قمری مطابق با اسفند ۱۴۰۴ شمسی، بدین شرح می‌باشد:



زکات فطره هر فرد باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا نظیر آن که در رساله عملیه ذکر شده است و یا قیمت آن را پرداخت کند.



بر اساس اعلام مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی که مورد تأیید مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی است مبلغ زکات فطره به شرح ذیل می‌باشد:



حداقل زکات فطریه امسال به ازای هر نفر و براساس نرخ گندم، ۲۰۰ هزار تومان، براساس برنج وارداتی ۵۰۰ هزار تومان و برنج ایرانی ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.