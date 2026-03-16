  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

ویژه‌برنامه تجمع امت عزادار و انقلابی در مرکز لرستان

ویژه‌برنامه تجمع امت عزادار و انقلابی در مرکز لرستان

خرم‌آباد- ویژه‌برنامه تجمع امت عزادار و انقلابی در مرکز لرستان به همراه کاروان خودرویی عزاداران امشب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور گرامیداشت یاد و خونخواهی شهدای تجاوز دشمن صهیونی- آمریکایی و رهبر شهید امت، ویژه‌برنامه‌ای تحت عنوان «تجمع امت عزادار انقلابی» برگزار می‌شود.

حرکت کاروان خودرویی عزاداران

مطابق برنامه اعلام شده تجمع عزاداران از درب مسجد آیت‌الله مدنی واقع در چهارراه طیب خرم‌آباد آغاز خواهد شد.

این کاروان خودرویی به‌عنوان نمادی از وحدت و همبستگی مردم در راه شهدا، در ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه ۲۵ اسفند ماه به حرکت درخواهد آمد.

از تمامی مردم عزیز و دلدادگان راه شهدا دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این برنامه، ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، جلوه‌ای از وحدت، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید را به نمایش بگذارند.

کد خبر 6776459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها