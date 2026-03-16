به گزارش خبرنگار مهر، به منظور گرامیداشت یاد و خونخواهی شهدای تجاوز دشمن صهیونی- آمریکایی و رهبر شهید امت، ویژه‌برنامه‌ای تحت عنوان «تجمع امت عزادار انقلابی» برگزار می‌شود.

حرکت کاروان خودرویی عزاداران

مطابق برنامه اعلام شده تجمع عزاداران از درب مسجد آیت‌الله مدنی واقع در چهارراه طیب خرم‌آباد آغاز خواهد شد.

این کاروان خودرویی به‌عنوان نمادی از وحدت و همبستگی مردم در راه شهدا، در ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه ۲۵ اسفند ماه به حرکت درخواهد آمد.

از تمامی مردم عزیز و دلدادگان راه شهدا دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این برنامه، ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، جلوه‌ای از وحدت، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و رهبر شهید را به نمایش بگذارند.