به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح سه شنبه در نشست بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای بوشهر اظهار کرد: ایران اسلامی در طول تمدن چندهزار ساله خود همواره مورد تهاجم دشمنان بوده، اما تاریخ ثابت کرده است که بیگانگان نه تنها دستاوردی نداشته‌اند، بلکه در دل فرهنگ غنی این مرز و بوم حذف یا رانده شده‌اند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه ۴۷ ساله و فشارهای اقتصادی اخیر افزود: دشمن با محاسبات غلط و به تصور ضعیف شدن ارکان کشور، تمامیت ارضی و استقلال ما را هدف قرار داد، اما اتحاد مقدس ملت و دولت، تمامی نقشه‌های شوم آن‌ها را نقش بر آب کرد و امروز شاهد انسجام ملی بیشتری در مقابل بیگانگان هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به هدف قرار گرفتن برخی مراکز کارگری در استان اشاره کرد و افزود: صنایع دریایی در مرکز استان و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب استان مورد هجوم قرار گرفتند، اما بلافاصله عملیات بازسازی با تکیه بر همت جمعی آغاز شد.

پروانه با ابراز خرسندی از سرعت بالای بازسازی در پارس جنوبی تصریح کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که بازگشت به مدار تولید در پارس جنوبی زودتر از زمان پیش‌بینی شده اتفاق خواهد افتاد، همچنین بازسازی صنایع دریایی مرکز استان نیز با جدیت دنبال می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک تا دو سال آینده، تمامی نواقص و تخریب‌های ناشی از جنگ به طور کامل اصلاح شود.

وی همچنین به اقدامات حمایتی برای کارگران اشاره کرد و گفت: تیم‌های تخصصی در حوزه روابط کار و بیمه بیکاری در سراسر استان به صورت ویژه پیگیر برقراری حقوق بیمه بیکاری کارگرانی هستند که به دلیل این حوادث موقتاً بیکار شده‌اند تا معیشت خانواده‌های آنان کمترین آسیب را ببیند.

رئیس شورای راهبری و هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، ضمن تقدیر از همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی، بیان داشت: اگرچه مباحثی همچون حقوق و مطالبات، ورزش کارگری، تعاون و بسته‌های حمایتی دولت (نظیر کالابرگ طرح یسنا و امید مادرانه) همگی حائز اهمیت هستند، اما«سلامت کارگران و ایمنی محیط کار» اولویت اول و خط قرمز ما است.

وی خطاب به بازرسان کار تاکید کرد: هر گزارش بازرسی و هر اعمال قانونی که توسط شما انجام می‌شود، مستقیماً با حفظ جان یک انسان و ثبات یک خانواده در ارتباط است. بازرسان کار سرمایه‌های ارزشمند سازمان هستند و در برنامه‌ریزی‌های منابع انسانی، نگاه ویژه‌ای به این حوزه حساس خواهیم داشت.

پروانه خاطرنشان کرد: بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و نظارت بر ایمنی، یک تکلیف قانونی و انسانی است و برگزاری این نشست‌های مشترک برای رفع نواقص هماهنگی و کاهش بروکراسی اداری است تا متقاضیان و ارباب‌رجوع در کمترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود دست یابند.