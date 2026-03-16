به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، با عنایت به اینکه شب ۲۷ ماه مبارک رمضان به اعتقاد اکثر مردم شریف استان جزء لیالی قدر است، با موافقت استاندار کردستان و به منظور بهره‌مندی کارکنان ادارات از برکات شب‌های قدر، ساعت شروع به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان (به استثنای دستگاه‌های امدادی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس، اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و واحدهای شیفتی که طبق روال مسئول خدمات‌رسانی هستند) فردا سه شنبه مورخ ۲۶ اسفند ماه با ۲ ساعت تاخیر، ساعت ۱۰ صبح اعلام می‌شود.