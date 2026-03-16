  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

ادارات کردستان فردا سه‌شنبه از ساعت ۱۰ شروع به کار می‌کنند

سنندج- معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ادارات کردستان فردا سه‌شنبه از ساعت ۱۰ صبح شروع به کار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، با عنایت به اینکه شب ۲۷ ماه مبارک رمضان به اعتقاد اکثر مردم شریف استان جزء لیالی قدر است، با موافقت استاندار کردستان و به منظور بهره‌مندی کارکنان ادارات از برکات شب‌های قدر، ساعت شروع به کار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان (به استثنای دستگاه‌های امدادی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس، اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و واحدهای شیفتی که طبق روال مسئول خدمات‌رسانی هستند) فردا سه شنبه مورخ ۲۶ اسفند ماه با ۲ ساعت تاخیر، ساعت ۱۰ صبح اعلام می‌شود.

کد خبر 6776485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها