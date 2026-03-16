کاشت نهال به یاد شهدای جنگ آمریکایی صهیونی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کاشت نهال به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید شهرستان میناب و دانشجویان شهید دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشجوی شهید سید جابر غفاری، با حضور استاندار زنجان، رؤسای دانشگاه‌های استان، اعضای هیئت علمی و جمعی از دانشجویان در محوطه روبه‌روی دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

سید محسن صادقی استاندار زنجان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان نشستی با رؤسای دانشگاه‌های استان زنجان برگزار و پیرامون نقش و اثرگذاری دانشگاه‌ها در جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی علیه کشور و نقش دانشگاهیان در تولید محتواهای ارزشی و تقویت همبستگی ملی در دفاع ملی بحث‌وبررسی نمودند.

سعد الله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در این مراسم با گرامیداشت یاد شهید سید جابر غفاری و شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب اظهار داشت: این نهال‌ها نماد تداوم راه کسانی‌اند که جان خود را در راه حقیقت و عزت ایران فدا کردند، و امروز جوانان این سرزمین در سایهٔ یاد آنان مسیر رشد و بالندگی را ادامه می‌دهند.