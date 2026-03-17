به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر صفری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از چند طرح مدرسه سازی، افزود: مردم زنجان به عنوان دیار غواصان دریادل، همواره در خط مقدم ایثار بوده‌اند و امروز فرزندان آنها در سنگر نوسازی مدارس، با تاسی به همان روحیه، اجازه نخواهند داد هیچ عامل خارجی و هیچ تهدیدی، چرخ پیشرفت زیرساخت‌های آموزشی استان را متوقف کند.

وی ادامه داد: پاسخ ما در استان زنجان به هرگونه فشار و شرایط جنگی، ادامه فعالیت‌های به ویژه‌ تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

مدیرکل نوسازی مدارس زنجان با تشریح وضعیت کارگاه‌های عمرانی افزود: در حال حاضر، به‌رغم تمامی حساسیت‌های منطقه‌ای، پروژه‌های ما در نقاط مختلف، فعال هستند.

صفری ادامه داد: ما مدرسه‌سازی را بخشی از دفاع مقدس امروز برای حفظ اقتدار ایران می‌دانیم و معتقدیم هر کلاس درسی که در این روزهای سخت در زنجان بنا می‌شود، پیامی روشن از پایداری و امید به آینده است.

مدیرکل نوسازی مدارس زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت دانش‌آموزان در شرایط ویژه تصریح کرد: در تمامی پروژه‌های در حال اجرا در سطح استان، نظارت بر استانداردهای پدافند غیرعامل و ایمنی سازه‌ای دوچندان شده و هدف ما این است که مدارس زنجان نه تنها کانون علم، بلکه امن‌ترین نقاط استان برای فرزندانمان در هر شرایط بحرانی باشند.

صفری خاطرنشان کرد: اولویت اول دولت چهاردهم توسعه عدالت آموزشی در فضا و تجهیزات و توجه ویژه به رفع نیازها و نواقص آموزش و پرورش است و بر این اساس در استان زنجان اجرای ۱۰۷ پروژه با ۶۳۸ کلاس درس در دست اجرا قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان خدمتگزار مردم شریف زنجان، این اطمینان را می‌دهم که مدیریت نوسازی مدارس استان با قدرت در صحنه حاضر است.

صفری گفت: ما در این شرایط حساس، با عزم جهادی و با همراهی خیرین گرانقدر استان، اجازه نخواهیم داد حتی یک روز تأخیر در روند تجهیز و نوسازی مدارس ایجاد شود تا پرچم دانایی در این دیار همواره سرافراز باقی بماند.