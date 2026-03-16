به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به تحولات اخیر در کشور و آغاز جنگ ناجوانمردانه بر علیه کشور، با مروری بر اتفاقات اخیر از جنگ ۱۲ روزه تا مذاکرات و جنگ رمضان، اظهار کرد: آمریکاییها و رژیم صهیونیستی باری دیگر نشان داد که به هیچ قانون و قاعده بینالمللی پایبند نیز و در جنگ رمضان تمام قواعد جنگ و حقوق بینالملل را زیر پا گذاشتند.
وی افزود: تقریبا میشود گفت، این جنگ میخ بزرگی به تابوت حقوق بینالملل زده است چرا که هیچ قاعده بینالمللی در حال حاضر پابرجا نیست و قوانین حاکم، در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکاییها، قانون جنگل است.
استاندار هرمزگان بیان کرد: اساسا سازمانهای بینالمللی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم برای صیانت از صلح و امنیت جهانی شکل گرفتند، رنگ باخته و کارایی خود را از دست داده و قدرت بازدارندگی از جنگ را از دست دادهاند.
وی ادامه داد: در استراتژی کلان جمهوری اسلامی، قدرتمند شدن کشور از حیث دفاعی در دستور کار بوده است تا بتوانیم از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دفاع کنیم و پیشرفت توأم با عزت بر اساس گفتمان امامین انقلاب در دستور کار قرار گرفت.
رئیس شورای تأمین استان هرمزگان بیان کرد: امروز اگر مشت محکم نیروهای مسلح را بر سر متجاوزین شاهد هستیم حاکی از راهبرد صحیحی است که بعد از انقلاب در دستور کار قرار گرفت و نتیجتا امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موضع اقتدار هستند و دشمنان با تحلیل غلط از قدرت دفاعی ایران دچار ضعف استراتژیک شدهاند.
آشوری بیان کرد: رهبر شهید انقلاب برای استحکام جدی کشور حتی در شرایط فقدان رهبری نیز، برنامه ریزیهای قوی کرده بود.
