استاندار هرمزگان: جانبازان ذخایر ارزشمند انقلاب‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین تجلیل از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس که با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: تقارن این جلسه با هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی است که جانبازان و شهدا در تاریخ ماندگار کردند و امروز امنیت و آرامش ملت ایران مرهون همان دلاورمردی‌هاست.

وی افزود: امام خمینی (ره) در گفتمان انقلاب اسلامی مسئولان را «خادمان ملت» معرفی کردند و مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کرده‌اند که شأنی جز خدمتگزاری برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود ندارد اگر کسی به دنبال جایگاهی غیر از خدمت به مردم باشد، قطعاً از مسیر اصلی انقلاب منحرف شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به بخشی از دغدغه‌های جامعه ایثارگری گفت: اشتغال فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به پایان رسیده و در زمینه مسکن، خدمات درمانی، تأمین دارو و بیمه تکمیلی نیز اهتمام ویژه‌ای در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از غفلت نسبت به مسائل جامعه ایثارگری، کارگروهی ویژه در استان تشکیل شده تا به صورت مستمر مشکلات این قشر شریف پایش و رصد شود.

آشوری تازیانی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، گفت: این رویداد تاریخی بار دیگر اقتدار ملت ایران را در برابر قدرت‌های سلطه آشکار کرد تصمیم راهبردی مقام معظم رهبری و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح، ارتش و سپاه پاسداران به تجاوزات دشمن، مصداق وعده صادق ایشان بود که اگر رژیم صهیونیستی خطایی کند با خاک یکسان خواهد شد.

وی افزود: این مقاومت و همبستگی ملی، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در مسیر عزت و استقلال سازش‌ناپذیر است یا باید عزت خود را بفروشیم که هرگز چنین نخواهد شد، یا در برابر زورگویی‌های قدرت‌های استکباری ایستادگی کنیم؛ و ملت ایران با ایمان، باور و فرهنگ شهادت، مسیر دوم را برگزیده است.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: در جهانی که قواعد بین‌المللی در هم ریخته و سازمان‌های مدعی صلح به ابزار قدرت‌های استکباری تبدیل شده‌اند، تنها راه پیشرفت ایران، اتکا به توان داخلی، خلاقیت جوانان و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

وی در پایان خطاب به جانبازان گفت: شما شهیدان زنده و ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی هستید استانداری هرمزگان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند که مطالبات شما را با دقت، سرعت و کیفیت لازم پیگیری کنند تا آنچه شایسته ایثارگران است محقق شود.

