۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

محکومیت شدید استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در لبنان از جمله حملات وحشیانه این رژیم به مناطق مسکونی و غیرنظامی در لبنان به‌ویژه در جنوب، بقاع و ضاحیه بیروت که منجر به شهادت بیش از ۸۰۰ نفر، زخمی شدن هزاران تن و آوارگی چند صد هزار نفر شده است را به شدت محکوم کرد.

بقائی تاکید کرد: بمباران مناطق مسکونی، کشتار مردم، کادر درمان و امدادگران و تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان، نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق ‌بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و جامعه جهانی نمی‌تواند در قبال آنها بی‌تفاوت بماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: تداوم بی‌عملی مجامع مسئول بین‌المللی در قبال نقض مستمر آتش‌بس و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی، در پرتوی حمایت و همدستی آمریکا از این جنایات، موجب ترغیب رژیم اشغالگر به تشدید تجاوزات و جنایات شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان برای مقابله با اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی تاکید نمود و مسئولیت جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل، را برای عمل به وظایف خود جهت جلوگیری از نقض صلح توسط رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایات ارتکابی علیه مردم لبنان یادآور شد.

