به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی امروز سهشنبه در جریان بازدید از ایستگاه پمپاژ آب «گلستان» و اداره آبوفاضلاب شهرستان خرمآباد، اظهار داشت: متأسفانه حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونیستی به ایستگاه پمپاژ آب خرمآباد خسارت جدی وارد کرد.
وی گفت: ایستگاه پمپاژ آب «گلستان» ۱۳۰ هزار نفر از جمعیت شهری خرمآباد را تحت پوشش قرار داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، خسارت وارد شده به ایستگاه پمپاژ آب «گلستان» خرمآباد را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر خلأ در آبرسانی به شهر خرمآباد وجود ندارد، گفت: شرکت آبوفاضلاب استان بعد از آسیب به ایستگاه پمپاژ منبع دیگری را جایگزین کرد.
وی تأکید کرد: در راستای رفع مشکلات بهصورت میدانی پایکار هستیم و اجازه نمیدهیم خللی در خدمترسانی به مردم ایجاد شود.
