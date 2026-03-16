محورهای سمیرم و اصفهان - شیراز لغزنده است؛ لزوم رعایت نکات ایمنی

سرهنگ عبدالرضا میرزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش باران در تمامی محورهای شهرستان سمیرم و همچنین محور ارتباطی اصفهان به شیراز، سطح جاده‌ها لغزنده شده و احتمال بروز حوادث رانندگی افزایش یافته است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در رانندگی افزود: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کرده و از انجام سبقت‌های غیرمجاز در این شرایط خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط بارندگی، کاهش سرعت و افزایش دقت در رانندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تصادفات داشته باشد.

میرزایی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری در زمان بارندگی خودداری کنند.

وی در پایان تأکید کرد: نیروهای پلیس راه در محورهای استان حضور دارند و به صورت مستمر وضعیت ترافیکی و ایمنی مسیرها را رصد می‌کنند.

