کاظم یوسفی در حاشیه آخرین نشست شهرداران استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورکارهای این جلسه اظهار کرد: این نشست با محوریت بررسی عملکرد شهرداری‌ها در راستای برنامه‌ها و تکالیف محوله و همچنین ضرورت‌ها و الزامات پیش‌رو برای ماه‌های پایانی سال جاری و اوایل سال آینده برگزار شد.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارات، بودجه، عوارض و نحوه هزینه‌کرد آن در دستور کار قرار داشت، افزود: تلاش کردیم با توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، این جلسات را به‌موقع برگزار کنیم تا تکالیف به تعویق نیفتد.

تحقق ۷۳ درصدی بودجه شهرداری‌ها

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان در ادامه به تشریح آمار عملکرد شهرداری‌ها پرداخت و تصریح کرد: در بحث توزیع اعتبارات، آنچه تا این لحظه قطعی است، تخصیص بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی بین شهرداری‌های استان بوده است.

یوسفی با اشاره به اینکه شهرداری‌های استان به طور میانگین ۷۳ درصد تحقق بودجه داشته‌اند، گفت: برخی شهرداری‌های کوچک حتی بیش از ۱۰۰ درصد بودجه خود را محقق کرده‌اند.

توزیع ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات بین شهرداری‌ها

وی از توزیع بالغ بر ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات بین شهرداری‌های استان (به غیر از شهرداری رشت) خبر داد و افزود: ارزش ریالی این ماشین‌آلات بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است و تمام سهمیه سال ۱۴۰۳ تأمین شده است.

یوسفی با بیان اینکه امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی سهمیه شهرداری‌ها بوده‌ایم، اضافه کرد: شهرداری‌ها در تأمین برخی هزینه‌های مرتبط با جنگ اخیر مشارکت داشتند و با ابلاغیه صورت گرفته، اعتبارات لازم تأمین شد.

اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۱ شهرداری برای مدیریت بحران

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص اعتبار برای مدیریت هزینه‌های مرتبط با بحران اخیر خبر داد و گفت: با مشارکت ستاد بحران و شورای تأمین، برای ۲۱ شهرداری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بحران پیش‌بینی شده تا بتوانند هزینه‌های مرتبط با این بحران را مدیریت کنند.

یوسفی در پایان با اشاره به وظایف شهرداری‌ها در آستانه سال جدید خاطرنشان کرد: افزایش سرانه فضای سبز، درختکاری، گل‌کاری و پاکسازی معابر از جمله تکالیف اصلی شهرداری‌ها در کنار سایر وظایف است که باید با جدیت پیگیری شود.