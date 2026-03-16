بازدید استاندار اصفهان از شهرک صنعتی آسیب دیده از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالینژاد در ادامه روند پیگیری و ارزیابی وضعیت واحدهای صنعتی خسارتدیده، در جریان جزئیات خسارات، اقدامات انجامشده و برنامههای بازسازی قرار گرفت.
هدف این بازدید، بررسی فنی و اقتصادی مشکلات واحدها، شناسایی نیازهای فوری و تسریع در بازگشت آنها به چرخه تولید عنوان شده است. در جریان این حضور، استاندار ضمن گفتوگو با مدیران صنعتی و کارآفرینان، گزارشهای کارشناسی دستگاههای اجرایی، خدماترسان و بیمهای را دریافت کرد.
جمالینژاد بر لزوم همافزایی میان نهادهای اجرایی و بانکی برای رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: مدیریت ارشد استان تمام ظرفیتهای قانونی و حمایتی خود را برای جبران خسارات و بازسازی زیرساختهای شهرک صنعتی بهکار خواهد گرفت تا واحدهای تولیدی در سریعترین زمان ممکن به فعالیت پایدار بازگردند.
در این برنامه، یاد و خاطره شهدای شهرک صنعتی گرامی داشته شد و از صبر، تلاش و تعهد صنعتگران و کارگران این مجموعه که با وجود خسارات، تولید را متوقف نکردهاند، تقدیر بهعمل آمد.
