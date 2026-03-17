توصیه‌ قرآن به مومنان در شرایط امروز؛ وحدت در این برهه زمانی واجب است

ابومصطفی سالارزهی قاری برجسته قرآن و داور برنامه تلویزیونی «محفل» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش برنامه «محفل» در این شرایط عنوان کرد: به همه ملت عزیزم تسلیت می‌گویم. برنامه «محفل» به پخش خود ادامه داد و ضبط آن در اثر حوادث پیش آمده برای چند روز متوقف شد. قسمت‌هایی بود که از پیش ضبط شده بود و با انجام اصلاحات و حذف برخی قسمت‌های شاد روی آنتن رفت.

وی ادامه داد: این جنایت بزرگ و صهیونیست‌هایی را که دست به چنین کارهایی زدند، محکوم می‌کنیم. ان‌شاءالله پیروزی از آن مسلمانان است.

وحدت در این برهه زمانی بر ما واجب است

این قاری برجسته در رابطه با توصیه قرآن به مومنان در چنین وضعیتی بیان کرد: قرآن کریم می‌فرماید «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» (و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید). خداوند در این آیه مومنان را به وحدت دعوت می‌کند و در این برهه از زندگی ما وحدت حقیقتا واجب است تا مسلمانان در یک صف در برابر کفار قرار بگیرند.

وی افزود: خداوند در جایی دیگر از قرآن می‌فرماید «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم» (و با یکدیگر نزاع و اختلاف مکنید، که سست و بددل می شوید و قدرت و شوکتتان از میان می‌رود). خداوند کاملا دستور می‌دهد و ما باید به فرمان الهی پایبند باشیم. وحدت از نان شب برای ما واجب‌تر است.

نباید اجازه بدهیم که صهیونیست‌ها ما را فریب بدهند

سالارزهی با اشاره به رویکرد قرآن نسبت به یهود اظهار کرد: قرآن می‌فرماید «ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم» (و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی). نباید فریب صهیونیست‌ها را خورد.

وی ادامه داد: دل یهود هرگز با ما صاف نمی‌شود و همواره در فریبکاری و نیرنگ است. باید مواظب باشیم تا به اوامر و نواهی الهی پایبند باشیم و وقتی رعایت نمی‌کنیم مشکلات برای ما پیش می‌آیند.

جلسات قرآنی بهترین نمود وحدت است

داور برنامه «محفل» درباره وظیفه رسانه در کمک به وحدت مسلمانان گفت: رسانه باید بیشتر در میان مردم باشد و با مردم و علما و بزرگان طوایف مصاحبه صورت بگیرد و ارتباط وجود داشته باشد. رسانه ملی باید وحدت را رعایت کند چراکه ما هم‌وطن هستیم. نباید آنگونه بشود که وقتی ما [سیستانی‌ها و بلوچ‌ها] به تهران برویم گمان کنند که ما اهل پاکستان هستیم. باید همه لباس‌ها، مردم و تفاوت‌های قومی و مذهبی تحت پوشش رسانه ملی قرار بگیرند. شاید سی سال پیش وقتی به تهران می‌رفتیم تصور می‌کردند که ما اهل پاکستان هستیم و این کوتاهی رسانه ملی بود، اما امروز به لباس ما احترام زیادی گذاشته می‌شود. بهترین وحدت هم از دید من جلسات قرآنی است.

وی افزود: از دست‌اندرکاران برنامه «محفل» متشکرم که نوابغ قرآنی و علوم اسلامی را از همه دنیا گرد آوردند و آنها را معرفی می‌کنند. یکی از نمودهای این وحدت حضور خود من در این برنامه بود و خدا را شکر آثار خوبی داشت و برادران شیعه و سنی همه راضی بودند. اگر چنین برنامه‌هایی ادامه داشته باشد، تاثیر خوبی بر وحدت مسلمانان خواهد داشت.

سالارزهی در پایان با اشاره به برگزیده شدن رهبر جدید عنوان کرد: ایشان در خانه سیاست بزرگ شده‌اند و در حال حاضر فردی که چون او شایسته و لایق باشد وجود نداشت. ایشان هنوز خودشان را نشان نداده‌اند و کناره‌گیر بوده‌اند، ان‌شاءالله خداوند به ایشان کمک کند.