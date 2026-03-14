میزبانان «محفل» در تجمعات همراه مردم هستند؛ همبستگی نیاز امروز ماست

احمد ابوالقاسمی داور برنامه «محفل» که این شب‌ها از شبکه سه پخش می‌شود درباره این برنامه در شرایط دفاع ایران در برابر تجاوزها به خبرنگار مهر گفت: «محفل» یک اعتماد عمومی را بین مخاطبان ایجاد کرده و خیلی دیده شده است.

وی اضافه کرد: وقتی یک برنامه رسانه ای می‌تواند اینقدر اعتماد جلب کند در بحران ها هم کمک کننده است یعنی مردم بارها و بارها برای پخش برنامه در این شب ها بازخورد مثبت داده اند. من هر شب در این تجمعات میدانی بین مردم می رفتم و از اینکه ما به عنوان میزبان همراهشان بوده‌ایم خیلی راضی بودند یا خیلی روحیه می‌گرفتند.

ابوالقاسمی عنوان کرد: من گاهی با حامد شاکرنژاد بیرون می رفتیم و این بازخوردهای مثبت مردم بسیار بالا بود که نشان از علاقه آنها به قرآن و ریشه اعتقادی شان دارد. گاهی سوالاتی هم درباره شرایط این روزها می پرسند و انگار به دنبال جوابی از ما بودند که قوت قلب بیشتری باشد و اطمینان داشتند قرآن برای چنین اتفاقاتی جواب دارد.

داور «محفل» درباره تاثیر برنامه سازی در این روزها اظهار کرد: رسانه هم می تواند موثر باشد. ما در مقطعی تا مرز باختن به اینترنشنال پیش رفتیم. آنها راحت می‌توانند دروغ بگویند و به این ترتیب خیلی از معادلات جهان را تغییر بدهند اما قطعاً وقتی ما بتوانیم به درستی اتفاقات کشورمان را انعکاس دهیم این دروغ ها عیان می شود.

وی اضافه کرد: واقعیت جامعه ما در این چند شب در خیابان ها دیده شد که مردم چگونه برای کشورشان به میدان آمدند. اگر خوب این واقعیت را انتقال دهیم، قطعاً اتحاد مردم بیشتر می شود. حتی کسی که در خانه اش نشسته و ناامید شده وقتی می بیند باقی مردم در شهرها این همه با قدرت و با اشتیاق «الله اکبر» می‌گویند حس افتخار دارد. اینها تایید آرمان‌های انقلاب است و اگر کسی احساس تنهایی کند، می فهمد که اشتباه کرده و من این تاثیر را در این روزها در بین مردم دیده ام.

داور «محفل» در پایان گفت: کافی است زمان ابتدای انقلاب را به یاد بیاوریم که مردم چطور با عشق و اتحاد کنار هم‌ بودند، این روحیه مثبت همبستگی نیاز امروز همه ما است.