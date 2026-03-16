مطیعی: حضور در صحنه مردم مایه دلگرمی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در جلسه قرارگاه مواسات استان سمنان در دفتر خود با بیان اینکه یاری رساندن به مردم زمینه‌ساز فتح و پیروزی نهایی است، بیان کرد: تمام دستگاه‌ها و نهادها باید خود را مسئول خدمت‌رسانی به مردم در شرایط کنونی کشور بدانند و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق این امر استفاده کنند.

وی خواستار برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به مردم به‌موازات دیگر خدمات شد و گفت: هر فرد حقوقی یا حقیقی که می‌تواند هرنوع کمک و خدمتی به دیگران ارائه کند باید وارد صحنه شود و ظرفیت‌های خود را برای جلب رضایت مردم عزیز که متحمل مشکلات فراوانی شده‌اند بکار بگیرد.

امام جمعه سمنان با تقدیر از خدمات ارزشمند مواکب فعال در سطح استان اظهار کرد: حضور در صحنه مردم، مایه دلگرمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کیان نظام و تمامیت ارضی است.

مطیعی استفاده از ظرفیت کسبه و بازاریان برای خدمت‌رسانی به مردم را حائز اهمیت دانست و گفت: بسیاری از کسبه و بازاریان بدون چشم‌داشت و با هدف جلب رضایت خداوند متعال آمادگی دارند نسبت به ارائه خدمات گوناگون در حوزه کاری خود اقدام کنند که این امر بیانگر صفای قلبی و باطنی مردم عزیزمان است.

وی با اشاره به اقدام تحسین‌برانگیز یکی از بانوان استان برای تقدیم بیش از یک‌میلیارد تومان جهت تجهیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد زیادی از مردم با نیتی خالص و الهی و بدون اینکه نام و نشان آن‌ها مطرح شود در حال کمک به مواکب فعال سطح شهر و یا نانوایی‌ها و دیگر مراکز خدمات‌رسان هستند.