پرداخت حق بیمه ۱۶۸۰ زن سرپرست خانوار و مجری اشتغال در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید عسکری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای حق‌بیمه هزار و ۶۸۰ نفر زن سرپرست خانوار و مجری اشتغال پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، با تشریح اقدامات این نهاد در راستای امنیت آتیه خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: در مسیر تحقق برنامه‌های توانمندسازی، اعتبار حق‌بیمه تامین‌اجتماعی مربوط به سه ماهه چهارم سال جاری برای یک هزار و ۶۸۰ نفر از بیمه‌شدگان تحت حمایت، با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته و واریز شد.

وی با تبیین سرفصل‌های این اقدام حمایتی افزود: این اعتبار ویژه «زنان سرپرست خانوار» و «مجریان طرح‌های اشتغال» است که توسط کمیته امداد در قالب بیمه‌پرداز سازمان تامین‌اجتماعی حمایت می‌شوند تا از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته استان امداد استان افزود: هدف نهایی این طرح را خروج پایدار و عزتمندانه از چرخه فقر دانست و خاطرنشان کرد: مددجویان بیمه‌پرداز با رسیدن به سن بازنشستگی و برقراری مستمری از سوی سازمان تامین‌اجتماعی، با تکیه بر درآمد پایدار خود از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج می‌شوند.

عسکری در خصوص شرایط قانونی بازنشستگی این عزیزان تصریح کرد: طبق ضوابط جاری و فعلی، زنان تحت پوشش با رسیدن به سن ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به سن ۶۰ سالگی، مشروط به پرداخت حداقل ۱۰ سال حق‌بیمه، بازنشسته شده و از مستمری‌بگیران رسمی سازمان تامین‌اجتماعی خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم پرداخت حق‌بیمه این گروه‌ها حتی در شرایط سخت اقتصادی، از اولویت‌های راهبردی کمیته امداد است تا زنجیره امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها با وقفه مواجه نشود.