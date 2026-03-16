به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دشمنان در حالی ما را بدون هیچ مدرکی به حمله به مراکز مسکونی متهم می‌کنند که خودشان به صورت مرتب به اماکن غیر نظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی حمله می‌کنند، اظهار کرد: روز گذشته وزیر بهداشت اعلام کردند که دشمنان تاکنون به ۵۳ بیمارستان حمله و آنها را تخریب کرده‌اند.

وی با اشاره به حمله متجاوزان به ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی در تهران و به شهادت رسیدن تعدادی از اعضای جامعه ورزشی کشورمان در جریان حملات دشمنان به ایران گفت: دشمنان به هیچ اصلی پایبند نیستند و از حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی دریغ نمی‌کنند و اعتراف می‌کنند که این کارها را برای سرگرمی انجام می‌دهند.

عراقچی با انتقاد از جامعه جهانی مبنی براین که چرا با این گونه صحبت‌های صریح دشمنان برخورد نمی‌کنند، افزود: آنها می‌گویند بدون هیچ ترحمی حاضر هستیم هر مقدار که نیاز باشد کشتار انجام دهیم و این کار را به قول خودشان برای سرگرمی و فان انجام می‌دهند.

وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: ملت ما، ملت مظلومی است، ولی قهرمان است و با عزت در برابر دشمنان ایستاده و انشالله تا آخر خواهد ایستاد.