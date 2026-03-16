تجمع مردم شهیدپرور شهرستان قروه در شانزدهمین شب شهادت امام امت

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع مردمی شهرستان قروه شامگاه دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار و در این گردهمایی بر اهمیت حفظ وحدت و ایستادگی بهعنوان رمز پیروزی امت اسلامی تأکید شد.
فضای مراسم با سخنرانی حجت الاسلام عابد رستمی امام جمعه شهرستان قروه و با مداحیهای حماسی و حضور پرشور مردم رنگ و بویی خاص گرفت.
در این مراسم بار دیگر عزم و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش درآمد.
طنین شعارهای انقلابی و در دست داشتن پرچم انقلاب اسلامی ایران و رهبر شهید در دست حاضران در این مراسم به چشم میخورد.
نظر شما