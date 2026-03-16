حجت الاسلام محمدی: همراهی با دشمن سربازی برای اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل محمدی شامگاه دوشنبه در مراسم سیدالشهدای انقلاب در مسجد جامع آستانه اشرفیه با بیان اینکه همراهی با دشمن، سربازی برای اسرائیل است، اظهار کرد: «جاهل» در فقه به کسی اطلاق میشود که در فکر و عمل خود نمیداند و اشتباه میکند، «جاهل قاصر» را کسی دانست که ناخواسته دچار اشتباه میشود، اما «جاهل مقصر» کسی است که تعمدی اشتباه و خطا میکند.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه امروز در ایران اسلامی،هر کس ادعای ندانستن کند، دروغ محض گفته است، گفت: هر کسی که در این روزهای جنگی، دست در دست دشمن بگذارد، کمتر از سرباز اسرائیلی نیست.
وی از توطئهها ها و فعالیت رسانههای بیگانه گفت و تصریح کرد: رسانه های بیگانه از دل کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و اسپانیا،مخالفان جمهوری اسلامی را معرفی و حمایت میکنند.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به ضرورت همراهی و حمایت از جمهوری اسلامی اظهار کرد:کسانی که نان جمهوری اسلامی را میخورند اما از آن حمایت نمیکنند، یا در مورد دین، ولایت و رهبری مخالفت میکنند،«جاهل مقصر» محسوب میشوند.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات نشانهای از ایستادگی پای ولایت است، تصریح کرد: هدف دشمنان از بین بردن تجمع، قرآن و مقدسات بوده است و این حضور ایستادگی مردم را دربرابر توطئه دشمن است.
وی با اشاره به سخنان رهبر شهید که در صورت بروز خطای دشمن، جنگ منطقه ای خواهد بود،افزود: با تلاش رزمندگان ،حزب الله و این حضور، تضمینکننده رساندن پرچم به دست صاحبش است.
حجتالاسلام محمدی با استناد به آیه ۱۷۴ سوره بقره، اظهار کرد:کسانی که در برابر حق موضع انفعالی گرفته و از ارزشها و آرمانهایی که پیامبران و ائمه (ع) برای تحقق آنها تلاش کردهاند، دفاع نکنند، با عذابی سخت روبرو خواهند شد.
وی افزود: خداوند آتش (عذاب) را در شکم چنین افرادی قرار میدهد و در روز قیامت نه تنها با آنها سخن نمیگوید، بلکه هرگز پاکیزه نخواهند شد.
