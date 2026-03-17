۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۲۸

سالار عقیلی برای ورزش همگانی «یک ایران» خواند

همزمان با آغاز به کار طرح سپاس و پویش «یک ایران»، فدراسیون ورزش‌های همگانی از آهنگ یک ایران با صدای سالار عقیلی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، همزمان با آغاز پویش #یک_ایران فدراسیون ورزش‌های همگانی طی ابتکاری درخشان از موزیک جدید و اختصاصی خود با نام "یک ایران" با صدای خواندده محبوب و مردمی کشورمان سالار عقیلی رونمایی کرد.

این ترانه به منظور ارائه ایماژی روشن از ماهیت ورزش همگانی و با هدف دعوت مردم به فعالیت بدنی و ایجاد همبستگی و اتحاد بین ایرانیان و با صدای سالار عقیلی منتشر شد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این اثر به لینک کانال #یک_ایران به آدرس @yekiran در پیام رسان بله مراجعه کنند.

کد خبر 6776746

