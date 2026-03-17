سالار عقیلی برای ورزش همگانی «یک ایران» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، همزمان با آغاز پویش #یک_ایران فدراسیون ورزش‌های همگانی طی ابتکاری درخشان از موزیک جدید و اختصاصی خود با نام "یک ایران" با صدای خواندده محبوب و مردمی کشورمان سالار عقیلی رونمایی کرد.

این ترانه به منظور ارائه ایماژی روشن از ماهیت ورزش همگانی و با هدف دعوت مردم به فعالیت بدنی و ایجاد همبستگی و اتحاد بین ایرانیان و با صدای سالار عقیلی منتشر شد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این اثر به لینک کانال #یک_ایران به آدرس @yekiran در پیام رسان بله مراجعه کنند.