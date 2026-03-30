«مام میهن» با آواز صادق شیخ زاده منتشر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «مام میهن» حاصل همکاری مشترک صادق شیخ زاده با آهنگسازی محمدرضا برزین و شعری از امیر قویدل در دسترس مخاطبان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

این قطعه در ریتم پنج ضربی با هنرمندی آناهیتا نصیریان برای ساز عود، محمدرضا برزین برای ساز سه‌تار و شورانگیز، مهدی فاتح نوازنده کمانچه، سهیل حبیبی و بهنوش حافظی نواسازان دف و تنبک در فضای دستگاه شور و آواز دشتی حماسه روزهای دفاع از میهن و امید بخش روزهای تجلی آن را تداعی می‌کند.

پروژه «مام میهن» پس از قطعه «سرزمین مادری» دومین اثری است که توسط شیخ زاده برای پاسداشت وطن در جنگ رمضان منتشر می‌شود.

