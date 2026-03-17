راهنمای حیاتی بهداشت آب در شرایط جنگ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دسترسی به آب سالم و بهداشتی یکی از حیاتی‌ترین نیازهای شهروندان در شرایط بحران است و رعایت اصول بهداشتی در استفاده از آب می‌تواند از بروز بیماری‌های واگیر و مشکلات جدی سلامت جلوگیری کند.

این راهنمای آموزشی که با هدف آموزش شهروندان در شرایط اضطراری تدوین شده است، به چهار اصل کلیدی در تأمین، نگهداری و ضدعفونی آب پرداخته و راهکارهای عملی برای حفظ سلامت آب در زمان جنگ ارائه می‌دهد.

در بخش «نیاز روزانه» در شرایط گرمای شدید و جنگ، هر فرد سالم به طور میانگین به چهار لیتر آب در روز نیاز دارد و این مقدار باید به طور منظم تأمین شود چرا که کمبود آب در شرایط جنگ و تنش‌های جسمی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد داشته باشد و مردم باید به این نکته توجه کنند که حفظ هیدراتاسیون بدن در اولویت قرار دارد.

در بخش «نگهداری ایمن»تأکید شده است که ظروف مناسب برای نگهداری آب باید شامل بطری‌های پلاستیکی تمیز و غیرقابل‌نفوذ باشد و باید در جای خنک نگهداری شود تا از آلودگی ثانویه جلوگیری شود و این نکته بسیار مهم است که ظروف آب باید کاملاً تمیز باشند و درب آن‌ها کاملاً بسته بماند تا از ورود آلودگی جلوگیری شود و مردم باید به این نکته توجه کنند که آب آشامیدنی باید در ظروف تمیز و دربسته نگهداری شود.

آب باید به مدت سه تا پنج دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن مصرف شود و این روش یکی از مؤثرترین راه‌ها برای از بین بردن میکروب‌ها و ویروس‌های موجود در آب است و باید به این نکته توجه داشت که آب باید کاملاً به جوش بیاید و سپس مصرف شود و این روش برای تمام منابع آب قابل استفاده است.

از وایتکس بدون بو استفاده کنید و هر لیتر آب را به مقدار دو قطره وایتکس اضافه کنید و پس از ۳۰ دقیقه قابل نوشیدن است و این روش در شرایطی که امکان جوشاندن آب وجود ندارد می‌تواند جایگزین مناسبی باشد و مردم باید به دقت دستورالعمل را رعایت کنند تا آب به طور کامل ضدعفونی شود.