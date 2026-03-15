محمدجواد نادر سپاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی آیتالله طالقانی (ره) کرمانشاه از همان روزهای ابتدایی جنگ در آمادهباش کامل قرار گرفته و تمامی بخشها با حداکثر ظرفیت در حال ارائه خدمات درمانی به مجروحان و بیماران هستند.
وی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده از ابتدای جنگ تاکنون افزود: در این مدت در مجموع ۴۰۲ مجروح در این مرکز بستری شدهاند که از این تعداد تاکنون ۳۸۶ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند.
رئیس بیمارستان آیتالله طالقانی (ره) کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بیمار در این مرکز بستری هستند که از این تعداد ۵ نفر نظامی بوده و ۴ بیمار نیز در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تحت درمان قرار دارند.
نادر سپاهی ادامه داد: همچنین از ابتدای جنگ تاکنون در مجموع ۱۲۱ عمل جراحی برای مجروحان و بیماران در این مرکز انجام شده است.
وی با اشاره به آمادگی تیمهای تخصصی بیمارستان گفت: در حال حاضر پنج گروه از پزشکان متخصص و فوق تخصص شامل جراحی عمومی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، جراحی فک و صورت و جراحی ترمیمی در اتاقهای عمل مجهز این مرکز به صورت کامل فعال هستند.
رئیس مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی آیتالله طالقانی (ره) کرمانشاه خاطرنشان کرد: خدمات سرپایی و بستری در بخشهای مختلف از جمله امآرآی، سیتیاسکن، سونوگرافی و آزمایشگاه به صورت مستمر به مراجعان ارائه میشود.
وی در ادامه به فعالیت کلینیکهای تخصصی این مرکز اشاره کرد و افزود: در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت، غدد و تیروئید نیز تمامی همکاران حضور فعال داشته و خدمات مختلف به بیماران ارائه میشود.
نادر سپاهی گفت: ویزیت تخصصی و فوق تخصصی بیماران دیابت، بیماران مبتلا به اختلالات غدد درونریز و تیروئید، خدمات آزمایشگاهی، تزریقات و پانسمان از جمله خدماتی است که در این کلینیک ارائه میشود.
وی در پایان تأکید کرد: کادر درمان این مرکز با تمام توان در حال خدمترسانی هستند تا روند درمان مجروحان و بیماران بدون وقفه ادامه یابد.
