سوال روز بیست و هفتم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، آیات الهی به ما می‌آموزند چگونه در برابر سختی‌ها صبر داشته باشیم و در تصمیم‌ها از خرد و ایمان یاری بگیریم و وقتی قرآن بخشی از زندگی روزمره شود، نگاه انسان به دنیا معنوی‌تر و رفتار او مهربان‌تر و هدفمندتر می شود.

سوال مسابقه روز بیست و هفتم زندگی با آیه ها

مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. کمک به فقرا و نیازمندان

۲. تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴. اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.