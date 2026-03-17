  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

هشدار کشورهای غربی نسبت به حمله زمینی اسرائیل علیه لبنان

کشورهای غربی با صدور بیانیه ای مشترک نسبت به تبعات هر گونه حمله زمینی گسترده از سوی رژیم صهیونیستی علیه لبنان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کشورهای غربی شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس با صدور بیانیه ای مشترک نسبت به تشدید درگیری ها در لبنان به شدت ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح شده است، طرف‌های اسرائیلی و لبنانی باید برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار وارد مذاکره شوند.

کشورهای مذکور در ادامه هشدار دادند که باید از هرگونه حمله زمینی گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان جلوگیری شود، زیرا چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای بسیار وخیمی به همراه داشته باشد. هرگونه عملیات زمینی گسترده اشغالگران در لبنان ممکن است به بروز یک درگیری طولانی‌مدت در منطقه منجر شود.

کد خبر 6776814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها