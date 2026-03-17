هشدار کشورهای غربی نسبت به حمله زمینی اسرائیل علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کشورهای غربی شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس با صدور بیانیه ای مشترک نسبت به تشدید درگیری ها در لبنان به شدت ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح شده است، طرف‌های اسرائیلی و لبنانی باید برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار وارد مذاکره شوند.

کشورهای مذکور در ادامه هشدار دادند که باید از هرگونه حمله زمینی گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان جلوگیری شود، زیرا چنین اقدامی می‌تواند پیامدهای بسیار وخیمی به همراه داشته باشد. هرگونه عملیات زمینی گسترده اشغالگران در لبنان ممکن است به بروز یک درگیری طولانی‌مدت در منطقه منجر شود.