بمباران مناطقی از بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی ، جنگنده های رژیم صهیونیستی در آسمان بیروت به پرواز درآمده و مناطقی از پایتخت از جمله ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حملات خود قرار دادند.

در همین ارتباط، حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوا را در بخش مشروع الطیبه با موشک هدایت شونده هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که یک تجمع نظامیان دشمن صهیونیستی را در میسل الجبل هدف قرار داده است.

گزارشی دیگر از نبرد تن به تن رزمندگان حزب‌الله با نظامیان صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی حکایت دارد.