۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

آلمان: جنگ علیه ایران باید متوقف شود؛ مداخله نظامی نمی‌کنیم

صدراعظم آلمان بر موضع مخالف کشورش با مداخله نظامی در جنگ کنونی منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان با اشاره به تحولات منطقه به ویژه جنگ علیه ایران تصریح کرد: منطقه نباید وارد جنگی بی پایان با اهداف نامشخص شود.

وی اضافه کرد: این جنگ باید با یک راهبرد مشخص پایان یابد.موضع ما همچنان مخالفت با مشارکت در این جنگ است.

صدر اعظم آلمان افزود: آمریکا و اسرائیل پیش از این جنگ با ما مشورت نکردند. این پرسش که آلمان چگونه از لحاظ نظامی مداخله خواهد کرد، مطرح نیست. ما این کار را نخواهیم کرد.

رسانه آمریکایی نیویورک تایمز نیز روز دوشنبه به نقل از سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین اعزام هرگونه نیروی کمکی برای همکاری با آمریکا در به اصطلاح بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.

