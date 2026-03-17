عامل قطع درختان جنگلی در نکا دستگیر شد

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری متخلفان قطع درختان جنگلی در منطقه شیت نکا خبر داد و افزود: در پی گزارش محمولات غیر مجاز جنگلی در روستای شیت، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نکا با هماهنگی رئیس و سرجنگلبان روستای استخرپشت و با دستور دادستان از دو حیاط سرا و دام سرا بازدید و مقادیر زیادی چوب آلات از جنس توسکا ،ممرز و انجیلی کشف و ضبط شد.

وی با بیان این که متخلف برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: در این راستا محمولات به وسیله دو خودرو به نگهبانی چلو منتقل شد.

باقری از توقیف یک دستگاه خودرو حامل چوب آلات جنگلی توسط مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی نکا خبر داد و گفت: در این عملیات یک دستگاه خودروی حامل محمولات غیر مجاز جنگلی متوقف شد و محمولات جهت سیر مراحل قانونی بعدی به سرجنگلبانی آبلو منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اشاره به دستگیری عامل قطع درختان جنگلی در منطقه شیت نکا گفت: پس از بررسی دقیق حاشیه رودخانه تعداد ۲۸ اصله کاتین و نیم استر هیزم را کشف و ضبط شد.