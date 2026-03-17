تداوم ارایه خدمات تغذیه ای در مراکز بهداشتی کشور در شرایط جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: با شروع جنگ تحمیلی و حمله رژیم صهیونی و آمریکایی به کشور عزیزمان در اولین فرصت تیم های تخصصی درحوزه تغذیه جامعه فعال و دستورالعمل های تغذیه ای در شرایط بحران که از قبل آماده شده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس در سریعترین زمان ممکن اقدام به انجام فعالیت های مختلف در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گردید که با تهیه پیام ها و رسانه های آموزشی خودمراقبتی و تاب آوری تغذیه در شرایط اضطرار و بحران و بارگذاری مطالب آموزشی و توصیه های تغذیه ای مرتبط با شرایط اضطرار در سایت های مختلف و کانال های اطلاع رسانی پیام رسان های اجتماعی از جمله کانال های اطلاع رسانی دانشگاه‌ها ، معاونت های بهداشت، کارشناسان سلامت آموزش و پرورش مناطق، رابطین و سفیران سلامت ، سفیران سلامت دانش آموزی ، کارکنان شهرداری، کارکنان حوزه بهداشت مراکز و شبکه‌ها، این اقدام پیگیری شد.

همچنین در شهرهایی که مورد هجوم قرار گرفته بودند و مراکز اسکان اضطراری تشکیل شده بود بازدید میدانی انجام گرفت و براساس دستورالعمل تخصصی تغذیه در شرایط بحران برنامه ریزی تغذیه انجام شد. همچنین جلسات آموزشی گروهی خودمراقبتی تغذیه در شرایط اضطرار ویژه مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت و گروه های مختلف اجتماعی هم بصورت حضوری هم بصورت وبیناری در مراکز متعدد دانشگاهی انجام می شود.

در مرحله بعد محتواهایی که از قبل در خصوص نگهداری مواد غذایی در شرایط بحران اماده شده بود برای تمامی مراکز و پایگاه های بهداشتی ارسال و تاکید شد که هم درخصوص فعالیت های رسانه ای و فضای مجازی آموزش های لازم انجام شود و همچنین بصورت حضوری در مراکز بهداشتی برای مراجعین آموزش های لازم داده شود.

لازم به ذکر است که طی یک دستورالعمل مشخصی تمامی این فعالیت ها در دانشگاهای علوم پزشکی توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه بصورت روزانه مورد پایش و بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم پشنهادات لازم درخصوص بهبود این خدمات ارائه می شود.

از تاریخ 9 اسفند تا 24 اسفند ماه سال جاری خدمات ویژه ای برای گروهای خاص در مراکز بهبود تغذیه انجام شده که براساس پایش روزانه به شرح ذیل می باشد.