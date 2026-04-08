۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

آموزش خودمراقبتی در بحران‌های نظامی به بیش از ۳۰۰ هزار نفر در کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ارائه آموزش‌های پویش خودمراقبتی در بحران‌های نظامی به صدها هزار نفر از گروه‌های هدف در استان خبر داد.

اعظم گراوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ رمضان، تیم‌های بهداشتی در سطح استان کرمانشاه به‌صورت مستمر و بدون وقفه خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی در قالب پویش «خودمراقبتی در بحران‌های نظامی» را به گروه‌های مختلف جامعه ارائه کرده‌اند.

وی افزود: این آموزش‌ها از سوی کارکنان حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین نیروهای بهداشتی در شهرستان‌ها به دو شیوه حضوری و غیرحضوری اجرا شده است.

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشته و طی آن طیف گسترده‌ای از گروه‌های هدف تحت پوشش آموزش‌های لازم قرار گرفته‌اند.

گراوندی با اشاره به آمار افراد آموزش‌دیده گفت: در این مدت ۱۲۰ هزار و ۴۶۲ سفیر سلامت خانوار، ۴۴ هزار و ۹۶ سفیر سلامت دانش‌آموز، ۱۱ هزار و ۴۴۲ سفیر سلامت دانشجو و ۱۹ هزار و ۵۵ داوطلب سلامت آموزش‌های مرتبط را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۶ هزار و ۹۳۴ نفر از کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی نیز در این برنامه آموزشی مشارکت داشته‌اند و در کنار آن، بیش از ۵۰۱ هزار مورد بازدید و رصد از گروه‌ها و کانال‌های تحت پوشش برای انتشار پیام‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی انجام شده است.

گراوندی هدف از اجرای این پویش را افزایش سطح آگاهی عمومی، ارتقای آمادگی جامعه و آموزش راهکارهای خودمراقبتی در شرایط بحران عنوان کرد.

کد مطلب 6795134

