اعظم گراوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ رمضان، تیم‌های بهداشتی در سطح استان کرمانشاه به‌صورت مستمر و بدون وقفه خدمات آموزشی و اطلاع‌رسانی در قالب پویش «خودمراقبتی در بحران‌های نظامی» را به گروه‌های مختلف جامعه ارائه کرده‌اند.

وی افزود: این آموزش‌ها از سوی کارکنان حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین نیروهای بهداشتی در شهرستان‌ها به دو شیوه حضوری و غیرحضوری اجرا شده است.

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشته و طی آن طیف گسترده‌ای از گروه‌های هدف تحت پوشش آموزش‌های لازم قرار گرفته‌اند.

گراوندی با اشاره به آمار افراد آموزش‌دیده گفت: در این مدت ۱۲۰ هزار و ۴۶۲ سفیر سلامت خانوار، ۴۴ هزار و ۹۶ سفیر سلامت دانش‌آموز، ۱۱ هزار و ۴۴۲ سفیر سلامت دانشجو و ۱۹ هزار و ۵۵ داوطلب سلامت آموزش‌های مرتبط را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱۶ هزار و ۹۳۴ نفر از کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی نیز در این برنامه آموزشی مشارکت داشته‌اند و در کنار آن، بیش از ۵۰۱ هزار مورد بازدید و رصد از گروه‌ها و کانال‌های تحت پوشش برای انتشار پیام‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی انجام شده است.

گراوندی هدف از اجرای این پویش را افزایش سطح آگاهی عمومی، ارتقای آمادگی جامعه و آموزش راهکارهای خودمراقبتی در شرایط بحران عنوان کرد.