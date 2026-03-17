واکنش دانشگاهیان غیر ایرانی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، دکتر محسن بوعزیزی از استادان مشهور جامعه شناسی سیاسی: موضع ثابت خود را در حمایت از ایران در برابر جنگ صهیونی - آمریکایی اعلام می‌دارم و معتقدم ایستادگی و مقاومت ایرانیان، بخش مهم مقاومت جهانی در برابر پروژه استعماری منطقه است و ملت ایران تنها راه پیروزی را ایستادگی می‌داند. جهان در برابر استواری و پاسخ ایران، سر تعظیم فرو می‌آورد. تهران به تنهایی ایستاد و شرافت انسانی را از نو تعریف کرد. ایران فقط یک کشور نیست، بلکه آزمونی است برای آنچه از غرور انسانی در شرق باقی‌مانده است. در شرق کسانی هستند که حتی اگر همه چیز در اطرافشان بسوزد، نمی‌توان آنها را شکست داد.

دکتر فوزی بدوی، استاد مطالعات یهودی و مقایسه ادیان با اشاره به محافل یهودی و مسیحیان انجیلی هم‌پیمان با صهیونیسم، به معانی نمادین این جنگ و آغاز آن در روز شنبه پرداخته و به کشورهای عربی در این زمینه هشدار داد که مراقب تحرکات رژیم صهیونیستی باشند.

دکتر خالد شوکات، از استادان حقوق بین‌الملل با اشاره به سفرش در فروردین ۱۴۰۳ به ایران به هم‌زمانی آن با حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید نوشت: ما تصور می‌کردیم که همایش برگزار شده لغو می‌شود در حالی که اعلام شد برنامه تغییری نکرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، کشور وابسته به افراد نیست که اگر رهبران‌شان کشته شوند خلأ ایجاد شود. چون مردم ایران اطمینان دارند که کشورداری طبق وجود نهادها و سازمان‌ها انجام می‌شود، نه افراد. و کارها در سخت‌ترین شرایط نیز ادامه دارد. ارزش‌های اسلامی در نگاه توحیدی و غرب متفاوت است. ممکن است درک نکنند که خون آقای خامنه‌ای می‌تواند عاملی در تقویت جبهه داخلی و بازتجدید محبوبیت نظام باشد. برای مسلمانان، تاریخچه چنین رویدادهایی نشان دهنده پیروزی خون بر شمشیر است.

دکتر منصر هذیلی، استاد زبان فرانسه درباره شهادت آیت الله خامنه‌ای می‌نویسد: شهادت گوارای وجودش. در حالی که او دیگر حضور ندارد، نهادها و سازمان‌های ایرانی با قدرت حرکت کرده و بدون شکست و ناامیدی مشغول‌اند. مسیر این رهبر، مسیر شرافت، کرامت و استقلال است که ایرانیان زخمی راهش را ادامه می‌دهند.

دکتر بحری عرفاوی: استاد فلسفه: صرفا قدرت نظامی، پیروزی نمی‌آورد. آسیب‌ها حالت شکست نیستند، بلکه حالت تسلیم و رها کردن اصول بزرگ و دعوت به تجاوز است [که شکست محسوب می‌شود] و این مورد برای ایران غیر ممکن است، هر چقدر هم هزینه‌های مادی و انسانی بالایی بدهند. وحدت ملت ایران، پایه محکم و ستون تاب‌آوری ایران است.

دکتر منصف قابسی، استاد جامعه شناسی: هدف جنگ تجاوزکارانه فعلی، ایران است؛ نه سیستمش، بلکه پیشرفت و توسعه ایران. ایرانی که اهداف ملی خود را بر اساس سوابق تاریخی، اندیشه‌ای، جغرافیایی و استراتژیک پی‌گیری می‌کند. باور دارم که مردم ایران در دفاع از میهن خود، حرفه‌ای هستند. آمریکا و اسرائیل در تعامل با کشورهای مختلف، زیاده‌خواهی می‌کنند. آنها علاقه‌ای به آزادی و استقلال ملت‌ها ندارند و اهمیت چندانی به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر نمی‌دهند.